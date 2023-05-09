Громадянам Італії радять бути максимально обережними та слідкувати за вказівками місцевої влади.

Міністерство закордонних справ Італії "наполегливо рекомендує" громадянам, які перебувають в Україні, виїжджати, а також закликає утриматися від поїздок в країну. Причиною такої заяви сталі ракетні атаки з боку Росії, які почастішали останніми тижнями.

Як повідомляє італійське МЗС, у Києві та по всій країні фіксуються потужні обстріли з боку РФ. Громадянам Італії радять бути максимально обережними та слідкувати за вказівками місцевої влади.

"Будь-які поїздки в Україну, з будь-якої причини, категорично не рекомендуються. Співвітчизникам, які все ще перебувають в Україні, наполегливо рекомендується використовувати доступні засоби, включаючи поїзди, щоб залишити країну в години, коли комендантська година не діє", – заявили в відомстві.

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Атаки РФ по Україні

Останніми тижнями російські окупаційні війська стали частіше атакувати українські міста ракетами й дронами. Так, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ та область дронами. Тієї ночі Повітряні сили знищили 35 "Шахедів".

Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що ця атака дронами була наймасовішою від початку вторгнення РФ в Україну. На щастя, минулося без загиблих.

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