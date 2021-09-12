Раніше ізраїльські спецслужби затримали чотирьох палестинців, які втекли з в'язниці, на що ХАМАС відреагував ракетним обстрілом території Ізраїлю.

Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл.

Як заявили ізраїльські військові, удари були завдані по підземній інфраструктурі бойовиків руху ХАМАС: майстерні з виробництва ракет, складу зброї, тренувального центру і тунелю, повідомляє Deutsche Welle.

Повідомлень про жертви наразі не надходило.

Зазначається, що останніми днями напруженість в регіоні посилилася.

Так, 10 вересня було затримано чотирьох палестинських ув'язнених, які на початку тижня втекли з ізраїльської в'язниці суворого режиму. Після цього з Сектора Гази було випущено кілька ракет по Ізраїлю, які були перехоплені системою "Залізний купол".

Двоє з шести палестинських бойовиків, яким вдалося втекти з в'язниці через отвір в камері, за даними ізраїльської поліції, все ще перебувають на волі.

Чотирьох втікачів затримали в арабському селі поблизу Назарета на півночі Ізраїлю. Всі вони були засуджені за вчинення або планування нападів на ізраїльтян, або підозрювалися в цих злочинах.

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Кількома днями раніше, 7 вересня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по цілях в Секторі Гази у відповідь на запущені звідти повітряні кулі із запалювальною сумішшю, які викликали пожежі на півдні країни.

Бойові дії між Ізраїлем і Сектором Гази

В кінці травня між Ізраїлем і угрупованнями ХАМАС та "Ісламський джихад" набрав чинності режим припинення вогню, який поклав край масованим обстрілам з обох сторін, які не припинялися протягом 11 днів. Угода була досягнута за посередництва Єгипту.

Водночас сторони попередили одна одну про можливі наслідки в разі порушення перемир'я. В Ізраїлі вказали, що режим припинення вогню перестане діяти, якщо з Сектора Гази продовжаться ракетні обстріли ізраїльської території.

Автор: Антоніна Доломанжи