Відхід Келлога з посади відбудеться за кілька місяців.

Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог залишить посаду в січні 2026 року.

Як повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, про це він розповів своїм колегам. Зазначається, що відхід Келлога означатиме втрату ключового захисника інтересів України в адміністрації Трампа.

Автори матеріалу пояснюють, що посада спецпосланця американського президента є тимчасовою. Теоретично, щоб залишатися на посту після закінчення терміну в 360 днів, ці люди мають бути затверджені Сенатом США.

Його відхід буде неприємною новиною для Києва, йдеться в публікації. Генерал-лейтенант у відставці розглядався Україною та Європою як людина, яка "вислуховує їхню думку в адміністрації, яка часом схилялася до поглядів Москви щодо причин війни в Україні".

"Келлогг більш рішуче засуджував російські атаки на українську цивільну інфраструктуру, ніж інші чиновники адміністрації Трампа. Він іноді сперечався зі спеціальним посланником з питань миротворчих місій Стівом Віткоффом, який повторював деякі тези російського президента Володимира Путіна і виступав за нерівноцінний обмін територіями в рамках довгострокової мирної угоди", – додає Reuters.

Одне з джерел журналістів каже, що Келлог "дійшов висновку, що над Україною працює занадто багато урядовців, а в адміністрації не визнають, що саме Росія, а не Україна, гальмує мирні переговори".

Інша особа, обізнана з рішенням Келлога щодо відходу з посади, сказала, що він ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації.

Поки не зрозуміло, хто замінить Келлога, якщо така заміна взагалі буде. Автори нагадують, що Сполучені Штати ще не призначили посла в Україні, затвердженого Сенатом. У травні дипломатка Джулі Фішер була призначена тимчасовою повіреною у справах США в Києві.

США і Україна: інші новини

ЗМІ повідомляють, що США і Росія розробляють план щодо завершення війни, яку проти нашої країни веде Москва.

FT розповіло, що цей "мирний план" передбачає відмову України від усього Донбасу, проголошення російської мови офіційною в Україні, а також поновлення роботи Російської православної церкви. Також Москва вимагає скорочення військової допомоги з боку США.

