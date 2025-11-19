Київські чииновники кажуть, що у нинішньому вигляді документ не має шансів на погодження Україною.

Російсько-американський "мирний план" з-поміж іншого передбачає проголошення російської мови офіційною в Україні, а також поновлення роботи Російської православної церкви на підконтрольній Києву території. Українське керівництво не прийме цей план у його нинішньому вигляді, пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Як зазначає видання, "мирний план" перебуває на початковій стадії розробки, але вже був переданий Києву цього тижня спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом через секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

За словами осіб, безпосередньо обізнаних з документом, проект плану вимагає від України наступного:

поступитися Донбасом, включно із ще не окупованими територіями;

скоротити чисельність ЗСУ вдвічі;

відмовитися від "ключових категорій озброєння" (Financial Times не уточнює, про що йдеться);

скоротити військову допомогу США Україні;

визнати російську мову офіційною державною в Україні;

надати офіційний статус місцевій гілці Російської православної церкви.

Як пише Financial Times, прийняття цього плану "потенційно зробить Україну вразливою до майбутньої російської агресії".

Співрозмовник видання, знайомий з документом, описав його як дуже загальний і такий, що "сильно схиляється на користь Росії". Інше поінформоване джерело назвало його "дуже зручним для Путіна".

Посадовці в Києві, ознайомлені з планом, заявили автору публікації, що документ відповідає максималістським вимогам Кремля, і Україна його не прийме без внесення до нього суттєвих змін.

Російсько-американська мирна угода

Як писав УНІАН, раніше цього дня американське видання Axios із посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати та Росія нібито підготували проєкт мирної угоди для України. За даними журналістів, документ охоплює не лише умови закінчення бойових дій, але також інші питання, як то європейська безпека та подальші взаємини США зі сторонами конфлікту.

Водночас російські офіційні спікери публічно заперечили наявність будь-якого прогресу на шляху мирного врегулювання війни в Україні. Відповідні заяви зробили зокрема прессекретар Кремля Дмитро Пєсков та представниця російського МЗС Марія Захарова.

