Країни НАТО відреагували на погрози Трампа щодо виходу США з Альянсу

В Естонії кажуть, що загроза виходу США з Альянсу є "шкідливою".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "серйозно розглядає" можливість виходу США з НАТО. Представники низки країн-членів Альянсу відреагували на ці слова, пише Sky News.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав "зберігати холодний розум". Він акцентував, що без США немає НАТО. Проте без союзників немає і сильних Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна стверджує, що будь-яка загроза виходу США з військового альянсу є "шкідливою".

Водночас міністр оборони Литви Робертас Каунас акцентував, що партнерство між Вільнюсом і Вашингтоном "було, є і залишатиметься стратегічним пріоритетом".

Своєю чергою, президент Фінляндії Олександр Стубб повідомив, що мав "конструктивну розмову" з Трампом. За його словами, під час бесіди вони обмінялися думками щодо НАТО, Ірану та України.

Можливість виходу США з НАТО

Американський лідер Дональд Трамп повідомив в інтервʼю виданню The Telegraph, що всерйоз розглядає вихід Сполучених Штатів із НАТО. Він також розкритикував Британію за відмову долучитися до ударів на Близькому Сході.

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер також заявив, що Трамп "оцінює і переоцінює" усе, що стосується військового альянсу. Йдеться, зокрема, про підтримку європейських зусиль в Україні.

FT із посиланням на неназвані джерела писало, що Трамп шантажував Європу поставками зброї для України в рамках проєкту PURL, аби змусити країни допомогти йому в розблокуванні Ормузької протоки.

