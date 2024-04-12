З кінця минулого місяця банки Китаю почали блокувати оплату від компаній з РФ компонентів та наборів для складання електроніки ("кіт-набори", в них входять процесори, корпуси пристроїв, екрани та ін.). Про це повідомляє російський "Коммерсантъ".
Мова зокрема йде про компоненти для серверів, систем зберігання даних, ноутбуків та іншої апаратури. "Китай, по суті, монополіст у компонентній базі. Майже 100% світового обсягу компонентів для складання електроніки перебуває на їхньому боці", – каже джерело видання.
Оплату блокують навіть у тих організацій, які уклали довгострокові контракти на виробництво та постачання компонентів для збирання електроніки з клієнтами із Росії.
За даними "Коммерсанта", перші складнощі з оплатою дали про себе знати ще в грудні, однак тоді вони стосувались переважно готової продукції.
Інформацію про нові обмеження підтвердили в російському IT-холдингу Fplus. "Ми, як і всі провідні гравці індустрії, зазнаємо тиску з боку вторинних санкцій і працюємо, щоб максимально згладити їхні наслідки", – заявили його представники.
Також дані підтвердили у компанії "Суверенна мобільна ініціатива. Холдинг". "Вітчизняні розробники, які замовили компоненти з Китаю, не можуть розпочати фінальне складання своєї продукції в РФ", – говорить її засновник Олександр Калінін.
Росіяни стикаються з проблемами у розрахунках
Нагадаємо, у березні повідомлялось, що деякі банки КНР перестали приймати платежі в юанях з РФ і повертають клієнтам транзакції.
Серед тих, хто відмовився від платежів, за мінімальними підрахунками виявилися вісім кредитних організацій, зокрема Great Wall West China та Dongguan Rural Commercial.
А на початку року стало відомо, що перекази з РФ перестали приймати турецькі банки. Як тоді зазначалось, це може стати серйозною загрозою для експорту з Туреччини.