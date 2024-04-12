На сьогодні китайці контролюють майже 100% світового обсягу компонентів для складання електроніки.

З кінця минулого місяця банки Китаю почали блокувати оплату від компаній з РФ компонентів та наборів для складання електроніки ("‎кіт-набори"‎, в них входять процесори, корпуси пристроїв, екрани та ін.). Про це повідомляє російський "‎Коммерсантъ"‎.

Мова зокрема йде про компоненти для серверів, систем зберігання даних, ноутбуків та іншої апаратури. "Китай, по суті, монополіст у компонентній базі. Майже 100% світового обсягу компонентів для складання електроніки перебуває на їхньому боці", – каже джерело видання.

Оплату блокують навіть у тих організацій, які уклали довгострокові контракти на виробництво та постачання компонентів для збирання електроніки з клієнтами із Росії.

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За даними "‎Коммерсанта"‎, перші складнощі з оплатою дали про себе знати ще в грудні, однак тоді вони стосувались переважно готової продукції.

Інформацію про нові обмеження підтвердили в російському IT-холдингу Fplus. "Ми, як і всі провідні гравці індустрії, зазнаємо тиску з боку вторинних санкцій і працюємо, щоб максимально згладити їхні наслідки", – заявили його представники.

Також дані підтвердили у компанії "Суверенна мобільна ініціатива. Холдинг". "Вітчизняні розробники, які замовили компоненти з Китаю, не можуть розпочати фінальне складання своєї продукції в РФ", – говорить її засновник Олександр Калінін.

Росіяни стикаються з проблемами у розрахунках

Нагадаємо, у березні повідомлялось, що деякі банки КНР перестали приймати платежі в юанях з РФ і повертають клієнтам транзакції.

Серед тих, хто відмовився від платежів, за мінімальними підрахунками виявилися вісім кредитних організацій, зокрема Great Wall West China та Dongguan Rural Commercial.

А на початку року стало відомо, що перекази з РФ перестали приймати турецькі банки. Як тоді зазначалось, це може стати серйозною загрозою для експорту з Туреччини.

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