Великі банки Китаю, який наростив імпорт російської нафти, перестали приймати платежі в юанях з Росії і почали повертати такі транзакції клієнтам. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на заяву для росЗМІ гендиректора АТ "Перша Група" Олексія Порошина.

За його словами, серед тих, хто відмовився від російських платежів, знаходиться щонайменше вісім кредитних організацій: Ping An Bank і Bank of Nengbo, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial і China Zheshang.

Також юаневі платежі не проходять через банки з міжнародною участю: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank і Mizuho Bank. Але більшість із них перестали проводити операції з російськими клієнтами ще два роки тому, уточнили для журналістів представники банківської сфери.

Китайські кредитні організації блокують юаневі платежі із середини січня, підтвердило джерело видання. Воно зазначило, що нові обмеження викликані побоюваннями через можливе введення вторинних санкцій і тиску з боку США.

Деякі банки сповіщали своїх клієнтів, що вони тимчасово припиняють проводити транзакції в юанях з Росією, але офіційно не публікували цієї інформації, каже начальник аналітичного відділу ІК "Ріков-Траст" Олег Абелев.

Відмова приймати платежі в юанях ускладнить проведення розрахунків для російських компаній, зазначає засновник Anderida Financial Group Олексій Тараповський. За його словами, розрахунки можуть бути продовжені кількома способами: через російський банк, платежі від якого ще приймають у Китаї, за допомогою відкриття філії компанії в КНР або іншій "дружній" країні, а також через партнерів у Гонконзі. Близько 80% російських компаній, які регулярно працюють із КНР, уже відкрили філії в "дружніх" країнах, які не підпадають під санкції.

Водночас три з чотирьох найбільших банків Китаю перестали працювати з підсанкційними банками Росії – це Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) і Bank of China. Також операції з Росією згорнув найбільший банк для російських імпортерів Chouzhou Commercial.

У Кремлі заявили, що бачили публікації з приводу проблем із розрахунками і пообіцяли обговорити це питання в рамках "щільного діалогу з китайськими друзями".

Проблеми РФ з розрахунками

На початку 2024 року стало відомо, шо експортери Туреччини зіткнулися з проблемою відмов банків проводити грошові перекази з Росії для оплати за товари. Це може призвести до серйозних перебоїв в експорті.

Раніше УНІАН писав, що перед Росією зачиняються лазівки у світову банківську систему. Коли США і Європа намагалися відірвати РФ від західної фінансової системи, Москва знайшла обхідні шляхи. Ключовий з них: банки в Перській затоці та Європі, які підтримували зв'язки з Росією. Наразі зусилля Вашингтона, спрямовані на закриття цих лазівок, почали приносити результати.

