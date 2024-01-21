Посилення ядерної загрози з боку КНДР, у той час як світ зайнятий іншими війнами, викликало гостру дискусію щодо мотивів Кім Чен Ина.

Незважаючи на свою дедалі агресивнішу військову позицію в останні роки, Китай може виявитися гальмівником будь-якого військового авантюризму Північної Кореї. Про це йдеться у статті керівника південнокорейського бюро The New York Times Чхве Сан Хуна.

Він нагадує, що Китай і Північна Корея пов'язані договором, підписаним у 1961 році, який вимагає від кожної країни надання військової допомоги, якщо інша зазнає нападу. Але у Китаю зараз мало стимулів втягуватися у війну в Кореї.

"Війна на Корейському півострові була б катастрофічною для Пекіна. Цілих півстоліття миру в Східній Азії, період безпрецедентного зростання для КНР, катастрофічно зупиниться", – сказав Джон Делюрі, професор китайських досліджень Університету Йонсей у Сеулі.

Автор зазначає, що Сполучені Штати вже давно покладаються на Пекін, щоб приборкати Північну Корею. При цьому, зближуючись із Москвою, глава КНДР Кім Чен Ин чинить власний тиск на лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

"Примітно, що Кім Чен Ин здійснив свою першу поїздку після пандемії на російський Далекий Схід, пропустивши Китай, і він просто відправив свого міністра закордонних справ до Москви, а не до Пекіна. Підвищуючи напруженість, Кім "може побачити, що Сі готовий зробити, щоб заспокоїти його", - додав експерт.

Останні новини з Північної Кореї

В США попередили про наслідки співпраці Північної Кореї з РФ. Так, представник Японії Хіроюкі Намазу наголосив, що передача північнокорейської зброї грубо порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН і підтримує агресивну війну Росії проти України.

Також УНІАН повідомляв, що українська розвідка підрахувала, скільки боєприпасів КНДР передає Росії. Основний боєприпас, який постачається з Північної Кореї до РФ, – це 122 мм і 152 мм. Ідеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, переданих минулої осені.

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