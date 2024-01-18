Представник Японії Хіроюкі Намазу підкреслив, що передача північнокорейської зброї грубо порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН і підтримує агресивну війну Росії.

США, Південна Корея та Японія засудили Північну Корею за торгівлю зброєю з Росією та нові ракетні випробування.

Американська представниця у справах Північної Кореї Юнг Пак засудила передачу Пхеньяном балістичних ракет малої дальності та іншої зброї Росії для використання у війні в Україні, пише "Голос Америки".

"Постійний розвиток незаконної ядерної та балістичної ракетної програми КНДР, передача балістичних ракет та іншої зброї Росії для використання проти України, її безперервна зловмисна кібердіяльність проти країн у всьому світі та її продовження порушень прав людини та зловживань щодо власного народу, усе це вимагає нашої уваги та скоординованих дій", - заявила представниця.

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Вона підкреслила готовність Вашингтона до перемовин.

"Як ми неодноразово заявляли, Сполучені Штати не мають ворожих намірів щодо КНДР. Ми готові зустрітися з КНДР без будь-яких попередніх умов для обговорення будь-яких питань, що становлять взаємний інтерес. На жаль, КНДР продовжує відхиляти пропозиції діалогу", - сказала Пак.

Представник Японії Хіроюкі Намазу підкреслив, що передача північнокорейської зброї грубо порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН і підтримує агресивну війну Росії.

"Нам також потрібно уважно стежити за тим, що Росія може надати Північній Кореї в обмін на цей експорт зброї", - пояснив він.

Кім Ганн, спецпредставник Сеула з питань миру та безпеки на Корейському півострові наголосив на наслідках співпраці Кремля та Пхеньяна.

"Кім Чен Ин, можливо, робить ставку на незаконну військову співпрацю з Москвою. Це лише заведе в глухий кут. Це просто підтвердить репутацію Північної Кореї як явного порушника міжнародних правил і законів. Світ ніколи не потуратиме дестабілізаційній поведі", - додав посадовець.

Співпраця РФ та КНДР - деталі

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, як багато боєприпасів Північна Корея передає Росії. Найбільш активні постачання здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук заявив, що КНДР використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд, продавши цю зброю Москві.

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