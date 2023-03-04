Можливі поставки летальної зброї в Росію Європа вважає "абсолютно червоною лінією".

ЄС накладе санкції на Китай, якщо Пекін зважиться постачати зброю в Росію для війни проти України. Про це в коментарі агентству Reuters заявив високопоставлений представник Європейського Союзу.

За словами європейського чиновника, ім'я якого видання не називає, для ЄС поставки китайської зброї в Росію стануть "абсолютною червоною лінією". На такі дії Європа відповість санкціями.

Видання зазначає, що ці слова в цілому лежать в тому ж наративі, що був озвучений канцлером Німеччини Олафом Шольцем в ході його виступу в Бундестазі.

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"Не постачайте ніякої зброї агресору Росії", - попередив він китайців з парламентської трибуни в четвер.

Поставки китайської зброї в РФ - що відомо

Кілька тижнів тому офіційні представники США заявили, що Китай, ймовірно, вивчає питання поставок зброї в Росію. Президент США Джо Байден попередив Пекін, що він не залишиться безкарним у разі прямої допомоги агресору.

За даними джерел NBC, Пекін може передати Москві деяку кількість артилерійських гармат і партію боєприпасів.

Секретар РНБО України Олексій Данилов сумнівається, що Китай дійсно піде на такий крок, оскільки це принесе Пекіну лише додаткові проблеми.

Раніше видання Reuters з'ясувало, що США готуються запровадити санкції проти Китаю, якщо той дійсно почне постачати зброю країні-агресору.

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