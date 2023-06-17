Контракт на придбання озброєння – частина стратегії зі зміцнення військової стійкості Малі у боротьбі з ісламістськими бойовиками, пов’язаними з Аль-Каїдою та Ісламською державою.

Армія Малі отримала партію бронетехніки та супутнього обладнання від китайської компанії Norinco Group. До списку входять БМП та MRAP.

Як повідомляє видання Military Africa, місцеві жителі зняли на камеру проїзд великого конвою із щонайменше 70 вантажівок, які перевозили бронетехніку для армії Малі, зокрема й колісні БМП WZ-551 та мінозахищені бронемашини VP11. Транспортні засоби сфотографували 3 червня у порту Конакрі в Гвінеї.

Ця поставка є частиною досить великої партії китайської військової зброї, яку малійський уряд на чолі з полковником Ассімі Гойта придбав напередодні. Укладений з Norinco Group контракт передбачав щонайменше 100 бронемашин обох типів.

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Контракт на придбання озброєння – частина стратегії зі зміцнення військової стійкості Малі у боротьбі з ісламістськими бойовиками, пов’язаними з Аль-Каїдою та Ісламською державою.

Раніше повідомлялося, що Китай і Росія планують провести спільні військові навчання цього року.

Військове співробітництво Китаю та Росії

Раніше в Японії заявили, що стурбовані активізацією авіарозвідки і військово-морських навчань Китаю і Росії у їхньому регіоні.

6 червня Китай і Росія провели спільні навчання ВПС над Японським морем.

У ЗМІ також періодично з'являється інформація про постачання Китаєм зброї в Росію, хоча Китай ці факти заперечує.

Зокрема, за інформацією Politico, Китай поставляє в Росію гвинтівки та бронежилети. А The New York Times у березні повідомляв, що Китай з початку повномасштабної війни РФ в Україні відправив до Росії дронів на суму понад $12 мільйонів.