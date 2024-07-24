Китайські компанії постачають білоруського оборонного підрядника, пов'язаного з РФ, - ЗМІ

Білоруська опозиційна група BelPol отримала з численних галузевих джерел контракти, записи про платежі та іншу інформацію про угоди між компаніями в Білорусі та Китаї.

Китайські компанії експортували високоточні деталі, використовувані в російській зброї, білоруському оборонному підряднику навіть після того, як він потрапив під санкції, свідчать документи, отримані Nikkei Asia.

Китай наполягає, що не надає збройної підтримки російським військовим діям в Україні, але документи вказують на те, що китайські компанії можуть свідомо сприяти постачанню зброї в Росію.

Білоруська опозиційна група BelPol отримала з численних галузевих джерел контракти, записи про платежі та іншу інформацію про угоди між компаніями в Білорусі та Китаї.

Відео дня

Згідно з цими записами, 1 грудня шеньчженьська компанія Green Cycle Energy отримала замовлення від білоруського оборонного холдингу "БелОМО" на 3 000 компонентів для лазерного модуля LAD-21T. Цей передовий модуль використовується для наведення бомб і ракет з лазерним наведенням.

Оплату було здійснено в юанях. У платежі брала участь шанхайська філія російського державного банку ВТБ.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти "БелОМО" 5 грудня минулого року за надання озброєнь російським військовим. Однак 16 лютого Green Cycle Energy і "БелОМО" підписали контракт на купівлю цих компонентів на суму ще 5,56 млн юанів (764 000 доларів за поточним курсом).

Morotack (Tianjin) Technology, ще один китайський виробник комплектуючих, підписав 1 лютого контракт на поставку 200 одиниць комплектуючих під назвою "фланці" для групи "Діапроектор" холдингу "БелОМО" на суму 114 000 юанів. В угоді брали участь білоруські та китайські банки.

Ці компоненти вважаються критично важливими для новітніх систем наведення. У листі від 2 травня "БелОМО" також вимагало від Morotack щомісяця відправляти по 100 одиниць відповідних компонентів.

У документах, отриманих BelPol, є натяки на тісну співпрацю між російськими та білоруськими оборонними підрядниками.

2 лютого петербурзька компанія "Точні лазерні системи" поставила "Діапроектору" компоненти, пов'язані з лазерами. Ці компоненти містили лазерні діоди, вироблені китайським виробником Haucore з Цзінаня.

Партія складалася з 78 одиниць і була оцінена в 499 200 доларів. PLS здійснила аналогічні поставки на адресу "Діапроектора" 20 лютого і 20 березня.

Тим часом "Діапроектор" продає комплектуючі білоруському оборонному підприємству "Пеленг", яке постачає російським військовим приціли для навідників танків "Сосна-У" та перебуває під санкціями США і Великої Британії.

У замовленні на поставку, відправленому PLS у лютому 2023 року, "Діапроектор" зазначив, що його компоненти поставлятимуться "Пеленгу" "для виробництва "Сосни-У" в рамках державного оборонного замовлення Міністерства оборони Російської Федерації".

Війна в Україні - роль Китаю

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є нове підтвердження, що Китай не постачатиме зброю Росії. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Зокрема, Зеленський нагадав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який цими днями перебуває з візитом у Китаї, провів переговори зі своїм колегою і доповів про результати зустрічі.

Вас також можуть зацікавити новини: