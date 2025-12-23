За словами очільника Білого дому, нові лінкори будуть найшвидшими та найпотужнішими за будь-який раніше побудований подібний корабель.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір побудувати нові військові кораблі "Trump Class", повідомляє YouTube-канал DWS News.

Очільник Білого дому проінформував, що вже ухвалив план стосовно будівництва двох нових лінійних кораблів або "лінкорів" - це тип великих броньованих військових кораблів з головною батареєю.

Він пообіцяв, що вони будуть в 100 разів потужнішими за будь-який лінкор, побудований до цього.

"Вони будуть найшвидшими, найбільшими і в рази, в 100 разів потужнішими за будь-який лінкор, коли-небудь побудований... Вони трохи довші... Ці передові судна будуть одними з найсмертоносніших кораблів для ведення надводної війни. Кожен з них буде найбільшим бойовим кораблем в історії нашої країни, найбільшим бойовим кораблем в історії світу, коли-небудь побудованим", - заявив Трамп.

Ба більше, президент США поділився, що загалом він планує, що буде побудовано до 25 таких нових лінкорів.

"Ми говоримо про 10, але почнемо з двох, і швидко перейдемо до 10. І в кінцевому підсумку, ми думаємо, що це буде десь від 20 до 25 таких кораблів", - додав очільник Білого дому.

За його словами, нові військові кораблі будуть носями не лише лазерної зброї, а й ядерних крилатих ракет.

"Лінкори будуть озброєні на найвищому рівні – як артилерією, так і ракетами. На них також будуть розміщені гіперзвукові озброєння, безліч гіперзвукових систем, сучасні електричні рейлтрони і навіть потужні бойові лазери, про які ви вже почали читати. У нас є лазери, при наведенні яких на ціль вона просто знищується. Це будуть найдосконаліші лазери в світі, і найсучасніші лазерні системи в світі будуть встановлені на лінкорах, які ми будуємо", - зазначив президент США.

Що стосується ядерних крилатих ракет, то за словами Трампа, наразі вони перебувають в розробці.

"Крім того, вони будуть нести ядерні крилаті ракети морського базування, які зараз знаходяться в розробці і будуть введені в дію досить швидко. Вони вже розробляються і довели свою надзвичайно високу смертоносність", - сказав американський лідер.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник командувача програми НАТО з безпеки та навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер зазначив, що постачання зброї в Україну не скоротилося після приходу до влади в США Дональда Трампа. Примітно, що адміністрація Трампа відмовилася безоплатно передавати Україні озброєння й запустила програму PURL. Також Україна все ж отримала військову допомогу, яку призначив колишній президент США Дональд Трамп.

Також ми писали, що Сенат США ухвалив проєкт бюджету Пентагону, в якому передбачено витрати на допомогу Україні. Примітно, що президент США Дональд Трамп пообіцяв його підписати. Вказується, що на 2026 фінансовий рік, який починається в США з 1 жовтня 2025 року та триває до 30 вересня 2026 року, виділено рекордні 901 мільярд доларів військових витрат. В документі є пункт про фінансування військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. Однак, ця сума буде виділятися протягом кожного з наступних двох років в розмірі по 400 мільйонів доларів.

