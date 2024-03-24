Спікер досі не готовий поставити на голосування законопроект щодо допомоги Україні.

Демократи Палати представників хочуть, щоб спікер Майк Джонсон окреслив шлях надання допомоги Україні, перш ніж погодитися зберегти свою роботу. Про це пише CNN із посиланням на "численні джерела" від Демократичної партії.

За даними джерел видання, якби Джонсон оголосив, що візьме на себе пакет допомоги Сенату в розмірі 95 мільярдів доларів, демократи масово проголосували б, щоб залишити його на посаді.

"Якщо Джонсон спробує виконати план Палати представників, демократи можуть вирішити врятувати його, але в меншій кількості", - ідеться у статті.

ЗМІ нагадує, що точні терміни голосування залишаються незрозумілими, очікується, що перше процедурне голосування щодо усунення Джонсона матиме форму "пропозиції про внесення" – або скасування – відповідної резолюції, запропонованої колегою Джонсона по Республіканській партії Марджорі Тейлор Ґрін.

"Республіканці попереджають, що крок Ґрін може коштувати їм місця в Палаті представників. Декілька республіканців у Палаті представників також попередили, що крок Ґрін щодо усунення Джонсона може коштувати їм місць у Палаті представників у листопаді, хоча деякі прихильники жорсткої лінії зважують, чи проголосують вони зрештою за його усунення", - пише видання.

Грін, зі свого боку, зазначила, що може навіть не примушувати до голосування цього Конгресу, а лише "подала цю заяву про звільнення".

"Нам потрібно знайти нового спікера. Це може зайняти тижні, може зайняти місяці, а може статися навіть не раніше обрання наступного Конгресу. Але спікер Джонсон не може залишатися спікером Палати представників", - підкреслила Ґрін.

Допомога США Україні - останні новини

Президент США Джо Байден підписав бюджет для фінансування уряду США і закликав ухвалити допомогу Україні. Обсяг кошторису сягає 1,2 трильйони доларів і розрахований до жовтня.

Сенат ухвалив цей пакет буквально за кілька годин до закінчення коштів, що призвело б до так званого шатдауну. За словами Байдена, угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла.

Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше заявляв - щойно ухвалять федеральне фінансування уряду, перейдуть до підтримки Києва.

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