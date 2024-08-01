У МЗС РФ назвали дії "недружніми" та пригрозили відповіддю Москви.

Республіка Молдова вирішила вислати з країни працівника посольства Російської Федерації після обшуків у парламенті, що пройшли напередодні. Як повідомляє Радіо Свобода, посла Росії в Кишиневі Олега Васнєцова вранці 1 серпня викликали до Міністерства закордонних справ Молдови. Причина - повідомлення, що працівник посольства оголошений небажаною особою в республіці.

За даними видання, після цього російський посол та МЗС РФ заявили, що дії влади Молдови є "недружніми" та отримають відповідь від Москви.

"Міністерство закордонних справ у Кишиневі уточнило, що російський дипломат має 48 годин, щоб залишити територію Молдови. Його висилка відбулася одразу після обшуків у парламенті, проведених 31 липня співробітниками Служби розвідки й безпеки і Прокуратури боротьби зі злочинністю та особливо важливими справами Молдови", - пише ЗМІ. Відео дня

Йдеться, що після цих обшуків на 72 години було затримано депутата парламенту і працівника прикордонної поліції за підозрою у державній зраді та змові. За версією прокуратури, вони збирали й передавали російському дипломату в Кишиневі інформацію що шкодить інтересам країни.

Васнєцов назвав "дивним" те, що російський дипломат був оголошений персоною нон грата, доки не завершено розслідування й "не зібрана доказова база".

Коментуючи затримання двох чиновників, президент Молдови Майя Санду заявила, що "найголовніше зараз – переконатися, що цей приклад державної зради буде покараний найсуворішим чином, як того вимагає закон".

Видання нагадує, що рік тому Молдова вислала 45 із 70 російських дипломатів і технічних співробітників російського посольства після того, як журналістське розслідування виявило "надмірну" кількість антен на будівлях посольства.

Оновлений список після висилки російських дипломатів показує, що в посольстві Росії в Кишиневі залишилося 10 дипломатів, які були акредитовані в Молдові в різні періоди – з 2013 по 2022 рік.

Конфлікт Молдови та РФ

Нагадаємо, раніше у Молдові заявили, що мають право вислати дипломатів РФ, якщо Кремль вдасться до нових дій, які завдають шкоди інтересам країни. Зокрема, після президентських виборів у березні Молдова вислала російського дипломата через те, що Москва відкрила чотири виборчі дільниці в невизнаній Придністровській молдавській республіці. Молдова дозволила відкрити одну виборчу дільницю в Кишиневі.

Молдова також наказала скоротити штат посольства Росії на 45 осіб у 2023 році після того, як вона заявила, що Росія використовує там обладнання для шпигунства. Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що, якщо дії продовжать завдавати шкоди національним інтересам країни, як це було у випадку з організацією так званих російських президентських виборів на східному березі Дністра, це "залишається варіантом".

Він визнав, що така стратегія ризикована, оскільки відповідні російські висилки молдовських дипломатів можуть ускладнити роботу посольства в Москві.

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