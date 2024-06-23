Польський міністр зауважив, що у Фінляндії, наприклад, "закрили прикордонні переходи з Росією і нишпорення закінчилося".

У Польщі розглядають можливість закриття прикордонних переходів із Білоруссю. Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки та місцевих громад", – сказав він в ефірі TVN24.

Польський міністр зауважив, що у Фінляндії, наприклад, "закрили прикордонні переходи з Росією і нишпорення закінчилося". Він такжо наголосив, що ситуація на східному кордоні Польщі "наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб".

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Особливо обурює той факт, що ті люди "проходять інструктаж білоруських офіцерів, як вдарити польського солдата, польського прикордонника, навіть коли наші хлопці в жилетах", наголосив Сікорський. Він додав, що такі дії – абсолютно неприйнятні.

"Ми приймемо рішення після аналізу їх впливу, щоб Лукашенко відчув їхні наслідки, а не ми", – додав очільник польського МЗС.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні

Кілька тижнів тому польський прикордонник загинув внаслідок ножового поранення, отриманого на кордоні з Білоруссю. Інцидент у районі стався, коли близько 50 іноземців кидали в бік польських прикордонників гілки та каміння. Під час спроби мігрантів перетнути кордон один з них поранив ножем польського військового.

Днями стало відомо, що польські фермери стали розпилювати свиний гній вздовж кордону з Білоруссю, щоб позбутися нелегальних мігрантів, які атакують прикордонників. Дозвіл на це вони отримали від польської влади, стверджують фермери.

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