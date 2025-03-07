Підхід Венса різко контрастує з позиціями держсекретаря Марко Рубіо, радника з національної безпеки Майка Волтца і посланця з питань України Кіта Келлогга.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс став головним антагоністом у відносинах між США та Україною, зокрема у переговорах щодо угоди про корисні копалини, пише Bloomberg.

Як пише видання, європейські чиновники, обізнані з перебігом переговорів України та США щодо угоди, зазначали, що Венс часто займав у цьому питанні більш жорстку позицію, ніж Трамп.

"Його підхід контрастує з такими постатями, як держсекретар Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц і посланець з питань України Кіт Келлогг, які, як виявилося, займають помірнішу позицію", - наголошується в статті.

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Водночас деякі європейські чиновники, які зустрічалися з Венсом приватно, описують його спілкування як професійне і менш відверто політичне, ніж його публічні виступи.

Як зазначає Bloomberg, позиція Венса викликає занепокоєння у європейців відтоді, як Трамп призначив його своїм кандидатом у липні, - не в останню чергу через його заяву 2022 року про те, що йому "абсолютно все одно, що станеться з Україною в тому чи іншому випадку".

При цьому хоча раніше Трамп заявив, що "занадто рано" говорити про наступника після закінчення його другого терміну в 2029 році, посада віцепрезидента робить Венса претендентом на цю посаду за замовчуванням.

Джей Ді Венс - заяви

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що найкращий спосіб захистити Україну від чергового російського вторгнення - це гарантувати фінансову зацікавленість США в майбутньому України.

При цьому він вважає, що це буде кращою альтернативою, ніж введення в Україну миротворчих військ "з якоїсь випадкової країни, яка не вела війни 30 або 40 років.

Раніше Венс також прокоментував суперечку між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка виникла в Білому домі. За його словами, все почалося з того, що відповідь Венса на запитання журналіста "вивела" українського президента з рівноваги,

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