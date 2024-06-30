За словами Пола Юнсона, нинішні безпекові виклики є найбільшими з часу закінчення Другої світової війни.

Кремль усвідомлює, що Росія програє війну, якщо нападе на країни-члени Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Таку думку в інтерв'ю Bild висловив міністр оборони Швеції Пол Юнсон.

За його словами, попри те, що влада взяла курс на конфронтацію з Росією, громадська підтримка членства в НАТО у країні, як і раніше, є дуже високою і становить майже 70%.

"Звичайно, вступ Швеції та Фінляндії до НАТО — це наслідок поведінки Росії. ... Якщо у Росії була одна мета щодо Швеції та Фінляндії, то вона полягала в тому, щоб не допустити нашого вступу до НАТО", - підкреслив урядовець. Відео дня

При цьому, відповідаючи на питання, коли Росія нападе на територію НАТО, він зазначив, що "це вочевидь не неминуче". При цьому необхідно розуміти "кілька речей щодо Росії".

"По-перше, ми маємо справу з Росією, яка готова піти на серйозні політичні та військові ризики. ... Ми також повинні розуміти, що Росія має великі амбіції щодо реорганізації своїх збройних сил. ... Найкраще, що ми можемо зробити для підтримки миру в Європі, - це зробити НАТО сильним і зосередитися на стримуванні та обороні", - вважає Юнсон.

Він стверджує, що нині йдеться не про створення паніки, а про привернення уваги громадськості до того факту, що "умови безпеки, з якими ми стикаємося, є найбільшим викликом з часу закінчення Другої світової війни".

"У нас є НАТО не для того, щоб виграти цю війну. У нас є НАТО, головна мета якого — запобігти війні. ... Кремль та сам Путін усвідомлюють, що вони програють цю війну. Але я вважаю, що Росія дуже зацікавлена ​​в тому, щоб розділити нас політично, як усередині ЄС, так і всередині НАТО", - резюмував шведський міністр.

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На початку червня стало відомо, що Швеція надає Україні літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C. Вартість однієї машини становить приблизно 400 мільйонів доларів.

Літак ооснащений відразу двома радіолокаційними станціями, і одна з них здатна "бачити" у 1,5 раза далі, аніж попередня версія.

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