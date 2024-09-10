Колишній президент Європейського центрального банку представив план "порятунку" континенту від проблем з економікою.

У Європі представили план щодо запобігання економічному спаду на континенті. Документ на 328 сторінок був оформлений експрезидентом Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі.

"Це екзистенційний виклик", - заявив він у звіті.

І додав, що Європейському Союзу потрібно зробити вдвічі більше інвестицій, ніж, за планом Маршалла, по закінченню Другої світової війни. Тоді ця сума була в розмірі 13 мільярдів доларів ($150 млрд в еквіваленті на 2024 р.).

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Про це повідомляє Politico. Наразі, на його думку, ЄС потрібно виводити з періоду слабкого зростання і низької продуктивності. Європа відстає від Сполучених Штатів і Китаю, тому необхідно випустити нові спільні боргові зобов'язання для фінансування оборонної та промислової інфраструктури.

Європа, як повідомляє американське медіа, поставила за мету знизити викиди парникових газів до нуля до 2050 року. Саме це, за словами Драгі, потрібно використати, щоб розробити і згодом експортувати технології по всьому світу.

"Ми досягли точки, коли бездіяльність змусить нас або піти на компроміс щодо нашого добробуту, нашого довкілля або нашої свободи", - заявив Маріо Драгі.

У звіті зазначено, що в Європі промисловість платить на 158% більше за електроенергію, ніж у США. І на 345 відсотків - за природний газ.

Відновлення співпраці МВФ із РФ

У той час, як Іран передав балістичні ракети Росії, Захід все ще аналізує, як діяти далі.

"Немає надійного способу завадити таким видам передачі, крім того, щоб західні держави взяли під контроль Каспійське море або повітряний простір над ним, або ж повітряний простір над РФ чи Іраном", - заявив дослідник Міжнародного інституту стратегічних досліджень США Фабіан Гінц.

Крім того, МВФ має намір відновити співпрацю з РФ. У МЗС України зробили заяву, в якій наполегливо закликають головну фінансову установу ООН не легітимізувати російський режим, який розв'язав повномасштабну війну.

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