Там вчергове заявили, що будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме ескалацію.

Адміністрація президента США "стривожена" новинами в ЗМІ про те, що Іран передав чи збирається передати Росії балістичні ракети для ударів по Україні.

Про це Голосу Америки повідомили у Білому домі. Шон Саветт, речник Ради нацбезпеки сказав, що США "стурбовані цими повідомленнями". "Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме значну ескалацію підтримки Іраном війни проти України", - сказав Саветт, але не деталізував, чи знають США про таку передачу.

Саветт зазначив, що США та партнери з G-7 та НАТО "чітко заявили... що готові організувати значні наслідки" у разі передачі Іраном ракет РФ.

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Аналітики в коментарях виданню висловили думку, що Захід зіткнувся з дилемою, як діяти далі, коли виявить передачу іранських ракет Росії.

Одним із найважливіших, але водночас проблематичних дій буде заборона самої передачі, сказав Фабіан Гінц, дослідник Міжнародного інституту стратегічних досліджень США.

"Немає надійного способу перешкодити таким видам передачі, окрім того, щоб західні держави взяли під контроль Каспійське море або повітряний простір над ним, або ж повітряний простір над Росією чи Іраном і, відповідно, розв’язали тотальну війну, якої США не хочуть", - озвучив радикальний сценарій Гінц.

Бехнам Бен Талеблу, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій, сказав, що Захід може зірвати передачу ракет, спробувавши провести диверсію в ракетній програмі Ірану або розсекретивши розвідувальні дані, які виявляють таку передачу, і оперативно оприлюднити їх, щоб спробувати стримати Іран.

Іранські ракети для РФ

За даними ЗМІ, передача Росії стосуватиметься іранських ракет Fath-360 і Ababil, обидві з яких класифікуються як балістичні ракети малої дальності з радіусом дії менше 300 км. Справа в тому, що такі іранські ракети можуть вивільнити ракетні запаси самої РФ для далекобійних ударів по Україні.

Іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Іран постачає Росії зброю, однак раніше місія Ірану в ООН відкинула звинувачення щодо передачі балістичних ракет малої дальності до РФ.

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