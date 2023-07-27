Деякі з яких утримують владу в своїх країнах більше 30 років.

На форум "Росія-Африка" в гості до президента РФ Володимира Путіна приїхали диктатори, які захопили владу силою зброї, деякі з яких утримують владу в своїх країнах більше 30 років.

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва сидів 10 років за підрив поїзда і прийшов до влади шляхом військового перевороту. Отримав прізвисько "Крокодил" - за назвою своєї диверсійної групи, а також за жорстокість до супротивників. Прийшов до влади в результаті військового перевороту, пише проект "Можемо пояснити".

Президент Уганди Йовері Мусеєвені займає пост президента вже 37 років. Для цього він в тому числі змінював Конституцію. На критику одного опозиціонера сказав:"Ми його зловимо і з'їмо як пиріг".

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"Перехідний президент" Малі Ассімі Гоіта отримав владу шляхом військового заколоту. За три роки придушив проти себе ще два.

Президент Еритреї Ісаайяс Афеверкі при владі 30 років. У 1997 скасував вибори президента. У країні понад 10 тисяч політзеків, яких катують.

"Тимчасовий президент" Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре прийшов до влади через військовий заколот у вересні 2022 року. У цьому йому допомогла ПВК "Вагнер".

Форум з африканськими лідерами в РФ - деталі

У Санкт-Петербурзі стартував дводенний саміт "Росія – Африка", який Кремль має намір використовувати в пропагандистських цілях-показати, що агресія проти України не зробила з Росії країну-ізгоя. Однак на практиці все не так райдужно для Путіна. Зокрема, саміт проігнорували більшість африканських лідерів.

Африканський країни просять учасників колишньої "зернової угоди" про експорт зерна по Чорному морю полегшити доставку як російського, так і українського зерна на континент. Про це заявив голова Африканського союзу президент Коморських островів Азалі Ассумані.

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