Глава Міністерства закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель, який є відкритим геєм, на засіданні ОБСЄ звернувся з емоційною промовою до російської делегації.
"Можливо, деякі з вас будуть шоковані, але у мене були хороші стосунки з президентом Путіним, я дзвонив йому, обмінювався з ним думками. І на початку війни я також закликав до Зеленського і Путіна, намагався провести обмін думками. Після Бучі я відчував, що не було ніякого бажання знайти рішення", - сказав він.
Беттель каже, що Москва зруйнувала все, що було побудовано: культурні, політичні та економічні відносини. Також він розповів про свою розмову з російським диктатором.
"Я сказав йому, щоб він знав, що його найближчі друзі зараз - це Пхеньян, це Північна Корея, це Сирія, це Еритрея. Він розповідав мені про російську мову, він розповідав мені про флот, він розповідав мені про політичну зброю", - згадує він.
Голова МЗС каже, що представники інших країн критикували його намагання "простягнути руку". "Почати війну легко. Здатність закінчити війну показує, якими є лідери.... Ви зробили велику помилку", - сказав він російським дипломатам.
Засідання ОБСЄ: Лаврову влаштували демарш
Як відомо, сьогодні представники Литви, Латвії, Естонії, Польщі Та України бойкотували захід через запрошення Лаврова. Під час його виступу деякі делегати вийшли з зали.
Крім того, голові російського МЗС довелося змінювати маршрут на цю зустріч, оскільки Греція заборонила проліт борта, на якому перебувала речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.