Мапа включає кілька регіонів сучасної Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном показав мапу України з історико-етнографічними кордонами.

Фото з зустрічі поділився у Twitter Блінкен.

"Приємно зустрітися з Дмитром Кулебою у Києві, щоби підкреслити непохитну підтримку України з боку США", - написав він, додавши, що США готові як до дипломатичного врегулювання геополітичної кризи, так і до завдання серйозних збитків Росії у координації з союзниками і партнерами.

Повідомлення американський високопосадовець проілюстрував кількома світлинами з Кулебою у кабінеті глави МЗС. На одному з фото український міністр показує Блінкену фізичну мапу України з включеними історичними землями, на яких мешкає український етнос.

На мапі були зображені й сучасні російські регіони – Таганрог і Кубань, у яких місцеві українці в результаті агресивної політики Росії були асимільовані.

Також на мапі були зображені регіони сучасної Польщі, звідки українців у 1944-46 роки депортували до УРСР, й Румунії.

Росія регулярно нагадує Європі про нібито свої "історичні землі", опираючись на період окупації Радянського Союзу.

Президент РФ Володимир Путін також стверджував у своїй скандальній статті, що Україну нібито вигадав Ленін, цим самим намагаючись присвоїти історію Київської Русі лише як надбання сучасної РФ.

Український глава Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що у України – давня історія, а Росія є лише частиною цієї історії. Інші іноземні лідери, зокрема французький президент Еммануель Макрон, обурювалися спробами Росії переписувати історію.

Крім того, США на тлі нової збройної агресії РФ проти України заявляли про наміри Путіна відродити СРСР.

В ефірах росЗМІ кремлівські пропагандисти часто апелюють до "спільної з Україною історії", виправдовуючи агресію РФ проти сусідів.

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