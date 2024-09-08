Директор ЦРУ Вільям Бернс і глава Секретної розвідувальної служби MI6 Річард Мур описали своє бачення війни в Україні.

Глави ЦРУ і британської розвідувальної служби MI6 заявили, що протистояти РФ і "дотримуватися курсу" щодо України, важливіше, ніж будь-коли.

Стаття директора ЦРУ Вільяма Бернса і глави MI6 Річарда Мура в газеті Financial Times стала першим в історії випадком спільного авторства керівників цих відомств, пише Голос Америки. Вони зазначили, що обидва агентства, які вони очолюють, "разом протистоять Росії та агресивній війні Путіна проти України".

"Дотримуватися курсу (на Україну) життєво важливо, як ніколи. Путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України", - запевнили вони, додавши, що їхні відомства і далі допомагатимуть українській розвідці. Відео дня

Бернс і Мур також назвали "значним досягненням" наступ ЗСУ в Курській області і закликали союзників Києва не піддаватися погрозам ескалації, які надходять із РФ.

Директор ЦРУ Бернс вважає, що Курська операція ЗСУ виявила вразливі місця в російській армії. Він наголосив на необхідності "пам'ятати" про ризик ескалації, водночас закликавши "не боятися" російського "брязкання зброєю".

У статті урядовці також звернули увагу на "кампанію російських провокацій" у Європі та "цинічне використання технологій для поширення брехні та дезінформації", щоб вбити клин між європейськими країнами. Мур зазначив, що російські шпигуни працюють дедалі відчайдушніше й нерозважливіше. "Російська розвідка трохи здичавіла", - сказав він.

Крім того, Бернс наголосив, що співпраця в оборонній сфері між РФ і Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, загрожують не тільки Україні, а й західним союзникам на Близькому Сході.

Постачання іранської зброї в РФ

Низка світових ЗМІ з посиланням на дані західних розвідок повідомили, що Іран розпочав постачання до РФ балістичних ракет малої дальності.

Іран заперечує постачання дронів-камікадзе Shahed 136 до РФ і всіляко намагається вдавати, що дотримується нейтралітету щодо війни в Україні.

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