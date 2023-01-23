Так само посол Латвійської Республіки в Росії залишає її до 24 лютого

Латвія вимагає, щоб російський посол залишив країну до 24 лютого. Рішення прийнято на знак солідарності з Литвою та Естонією.

"Посол Росії повинен залишити Латвію до 24 лютого 2023 року. Так само посол Латвійської Республіки в Росії залишає Росію до 24 лютого", - заявили у Міністерстві закордонних справ Латвії.

Сьогодні посла Росії повідомили про рішення латвійської сторони знизити рівень свого дипломатичного представництва в Росії до рівня тимчасового повіреного у справах.

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Це рішення Латвія ухвалила, оскільки Росія продовжує розпочату 24 лютого 2022 року повномасштабну війну проти України, а також на знак солідарності з Естонією та Литвою.

Дипломатична війна Балтії та РФ

Росія ухвалила рішення знизити рівень дипломатичних відносин з Естонією до тимчасового повіреного у справах. Посол Естонії в РФ Маргус Лайдре має залишити Росію до 7 лютого 2023 року. За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, це означає, що російський посол матиме залишити Естонію до цього терміну.

Це сталося після того, як Естонія вирішила надати Україні військову допомогу на суму 113 мільйонів євро. Пакет включає десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі артилерійських снарядів і більше сотні протитанкових гармат Carl-Gustav. Естонія віддала Україні всі свої 155-мм гаубиці.

Останній пакет допомоги – найбільший з наданих країною. А загальна сума допомоги вже сягнула 370 мільйонів євро. Це більш як 1% валового внутрішнього продукту країни.

Після висилки посла Естонії розгорівся новий виток дипломатичної війни країн Балтії та РФ. Латвія оголосила, що з 24 лютого 2023 року знизить рівень дипломатичних відносин з Росією.

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