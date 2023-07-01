Співробітникам, більшість з яких не мали трудових договорів, пообіцяли виплатити зарплати за червень.

Російський бізнесмен і ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпустив медіахолдинг "Патріот", а нараду з керівниками видань, що до нього входять, він проводив особисто "з ранку до вечора з невеликими перервами".

За даними видання The Bell, редакторам доручили "все [пустити] під ніж", знищити "всі сліди присутності" в Інтернеті - не тільки сайти медіа, але і соцмережі, телеграм-канали, сторінки на "Яндекс-дзені" і чати.

Співробітникам, більшість з яких не мали трудових договорів, пообіцяли виплатити зарплати за червень, про інші компенсації мови не йшло.

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"Не діставайся ж ти нікому", - так співрозмовник The Bell, який очолював одне з видань холдингу, описав позицію Пригожина, яку той озвучив на нараді.

Сервери та техніка, вилучені під час обшуків в офісах структур Пригожина на вихідних, як і раніше, залишаються у силовиків, а разом з ними і доступ до частини сайтів та телеграм-каналів мережі. Домовитися про передачу холдингу Пригожина в управління новому власнику, за словами джерел, не вдалося. "Тепер тільки якщо віджати решту", - припускає один із співрозмовників.

Джерело ВЧК-ОГПУ розповіло, що на тлі інформації про проблеми Пригожина, з'явилося безліч зацікавлених забрати його медіаактиви, в тому числі медіа-групу "Патріот".

Однак Пригожин, передбачаючи це, віддав команду не тільки повністю припинити роботу всієї медіагрупи "Патріот", а й знищити ресурси, що залишилися. Повністю, без можливості відновлення.

Що стосується "Фабрики тролів", то за даними джерела, переговори вже йдуть з колишнім топ-менеджером Пригожина Михайлом Бурчиком, який створював її. За даними, Бурчик пішов з команди Пригожина ще в 2020 році. Але людина, яка створювала фабрику і багато років пропрацювала над найскладнішими медіа-проектами Пригожина, залишається "в ресурсі".

Ліквідація пропагандистського медіахолдингу Пригожина

Євген Пригожин 30 червня оголосив про ліквідацію свого пропагандистського медіахолдингу "Патріот". У медіахолдинг Пригожина входили такі пропагандистські смітники, як РИА ФАН, "Народні новини", "Економіка сьогодні" і багато інших видань. Роскомнадзор заблокував сайти цих видань. Крім того, російські пабліки повідомляють, що соцмережу Пригожина ЯRus також закрили.

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