Вони погрожували відправити їх інформаційну інфраструктуру в кам'яний вік.

Залізнична компанія Литви LTG послала слідом за російським кораблем "російських хакерів", які надіслали їй погрози.

Про це повідомив директор з комунікацій АТ "Литовські залізниці" Мантас Дубаускас на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він опублікував скриншот листа, отриманого від імені "спільноти російських хакерів", в якому компанії "настійно рекомендують" чинити тиск на політиків з метою скасування заборони транзиту підсанкційних товарів в Калінінградську область.

В іншому випадку хакери погрожують "перетворити Литву в ІТ-резервацію", відправивши її інформаційну інфраструктуру в кам'яний вік.

"Ми не знаємо, чи дійсно відправник Вероніка і кого вона представляє. Але ми підготували відповідь на все", - написав Дубаускас.

"Відповідаючи на ваше настійне звернення про сприяння компанії LTG в тиску на владу Литовської Республіки з метою скасування санкцій ЄС на транзит російських вантажів в Калінінградську область, інформуємо: так зване "співтовариство російських хакерів" - іди нах*й", - йдеться у відповіді литовських залізниць.

Конфлікт Литви та Росії

Нагадаємо, що Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви є "економічним задушенням регіону".

У Росії вже пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

Вас також можуть зацікавити новини: