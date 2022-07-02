Залізнична компанія Литви LTG послала слідом за російським кораблем "російських хакерів", які надіслали їй погрози.
Про це повідомив директор з комунікацій АТ "Литовські залізниці" Мантас Дубаускас на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Він опублікував скриншот листа, отриманого від імені "спільноти російських хакерів", в якому компанії "настійно рекомендують" чинити тиск на політиків з метою скасування заборони транзиту підсанкційних товарів в Калінінградську область.
В іншому випадку хакери погрожують "перетворити Литву в ІТ-резервацію", відправивши її інформаційну інфраструктуру в кам'яний вік.
"Ми не знаємо, чи дійсно відправник Вероніка і кого вона представляє. Але ми підготували відповідь на все", - написав Дубаускас.
"Відповідаючи на ваше настійне звернення про сприяння компанії LTG в тиску на владу Литовської Республіки з метою скасування санкцій ЄС на транзит російських вантажів в Калінінградську область, інформуємо: так зване "співтовариство російських хакерів" - іди нах*й", - йдеться у відповіді литовських залізниць.
Конфлікт Литви та Росії
Нагадаємо, що Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.
Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви є "економічним задушенням регіону".
У Росії вже пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.
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