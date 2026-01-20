Лукашенко підписав документ про приєднання Білорусі до Ради миру та згадав про Україну

Лукашенко запевнив, що Білорусі не доведеться платити за вступ до Ради миру щодо Гази.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підписав документ про приєднання країни до Ради миру по Газі, яку планує створити президент США Дональд Трамп. За його словами, для цього не довелося платити внесок в один мільярд доларів, пише "БелТА".

"Я підписав відповідне звернення до США, що ми готові прийняти їх пропозицію, стати учасниками цієї Ради", - сказав журналістам Лукашенко.

Глава Білорусі запевнив, що для вступу до Ради миру не потрібно платити ніяких грошей. За його словами, інформація про внесок в один мільярд доларів нібито є брехнею.

Також Лукашенко додав, що Білорусь, ймовірно, не надасть істотну допомогу Сектору Гази, але нібито "допоможе іншим країнам".

"Перш за все, можливо, ми щодо України чимось допоможемо, обговоримо якось і просунемо мир, зможемо наблизити, вплинути на українське керівництво. Ось це мене найбільше приваблює. А не те, що ми вже там сильно допоможемо Газі. Я знаю свої можливості і можливості нашої Білорусі", - підкреслив самопроголошений президент Білорусі.

США запросили Білорусь приєднатися до Ради миру - що відомо

Раніше прессекретар МЗС Білорусі Руслан Варанков заявив, що президент США Дональд Трамп запросив білоруського диктатора Олександра Лукашенка увійти до Ради миру по Газі. За його словами, країна розглядає цю пропозицію як визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету глави білоруської держави.

Також Варанков повідомив, що Лукашенко отримав запрошення від імені Трампа. Він говорив про те, що Мінськ готовий приєднатися до Ради миру.

Нагадаємо, що раніше Bloomberg, посилаючись на проєкт статуту Ради миру по Газі, писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від країн, які прагнуть отримати постійне місце в його новій Раді, внести не менше 1 мільярда доларів. Відзначається, що Трамп стане першим головою Ради і особисто визначатиме, кого запрошувати до неї.

В агентстві з'ясували, що рішення в Раді миру будуть прийматися більшістю голосів - кожна держава-член матиме один голос, проте всі рішення вимагатимуть схвалення голови. У статуті Рада миру описана як "міжнародна організація, що прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне і законне управління та забезпечувати тривалий мир у регіонах, уражених або під загрозою конфлікту".

