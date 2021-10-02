Олександр Лукашенко також зазначив, що Білорусь вже давно є форпостом Союзної держави Білорусі та Росії, "фактично створена єдина армія".

Білорусь у разі необхідності стане єдиною військовою базою з Росією.

Про це в інтерв'ю телекомпанії CNN заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє БЕЛТА.

Йому поставили питання щодо російських військових об'єктів на території Білорусі, і чи не перетвориться країна на західний форпост Росії.

Він звернув увагу, що якщо говорити по суті, то Білорусь вже давно є форпостом Союзної держави Білорусі і Росії: "У нас створена на цьому західному напрямку єдина фактично армія. Єдине збройне угруповання, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми цього не приховуємо, нас вся західна частина збройних сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо".

Читайте такожМати затриманого Саакашвілі прилетіла до ГрузіїЗа словами Лукашенка, за необхідності, тобто при виникненні загроз, форпост буде створений протягом місяця.

"Але, Метью, це - головне для ваших глядачів, і я не побоюся це сказати. Якщо потрібно буде, то Білорусь перетвориться на єдину базу Білорусі та Росії. Військову базу. Для того, щоб протистояти вашій агресії, якщо раптом ви на це зважитеся або окремі сусідні держави. Ви це повинні чітко розуміти", - попередив Лукашенко.

Що передувало

13 вересня Лукашенко заявив, що має намір розмістити на кордоні з Україною російські зенітні ракетні комплекси C-400.

27 вересня Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним "здійснювати якісь дії" щодо України. Лукашенко стверджує, що на території України фактично "створюють" бази НАТО.

Автор: Вікторія Токарєва