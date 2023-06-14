Про поточні обсяги виробництва офіційно не повідомили.

Супроводжуючи самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка виробництві РПУП "Завод точної електромеханіки", де збирають боєприпаси, голова Держкомвійськпрому Дмитро Пантус робив особливий акцент, що "підсумкова збірка снаряда тільки вручну".

Аргументував він це нібито "світовою практикою" і що "така робота вимагає особливої точності".

"Не знаємо, які там світові практики переймає Пантус, але абсолютно логічно, що ніяка ручна збірка ніколи не забезпечить ту ж повторюваність снарядів, що дає автоматизація на конвеєрі - вони 100% все будуть трохи відрізнятися", - відзначили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

Крім того, під час візиту, Лукашенко зажадав вийти на виробництво до 15 тис. снарядів на рік. Йдеться про 122-мм снаряди для РСЗВ "Град". 15 тис. на рік - це 1 250 на місяць і при ручній збірці це звучить, м'яко кажучи, нереально.

"Чому ж? Тому що про поточні обсяги виробництва офіційно не повідомили. Але ризикнемо припустити, що сьогодні вони виробляють всього 30-40 на місяць, а це всього лише один пакет снарядів для РСЗВ "Град". Якщо вони хочуть вийти на 15 000 в рік, то потрібно збирати по 42 снаряди в день. Чи зможуть такий обсяг закрити збираючи снаряди руками? Питання риторичне", - додали там.

Заяви Лукашенка - останні новини

Білорусь почала отримувати від Росії тактичну ядерну зброю. Деякі зразки, що передаються, втричі потужніші за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році. Про це заявив самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Він сказав, що для застосування ядерної зброї "ніякого коливання не буде, якщо тільки проти Білорусі буде агресія".

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