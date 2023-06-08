Він заявив, що це зробили для маскування невдалого контрнаступу ЗСУ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Каховську ГЕС підірвала Україна.

Про це Лукашенко заявив на зустрічі із секретарями рад безпеки держав-членів ОДКБ, передає білоруське державне агентство BELTA.

"Ви, напевно, здогадуєтеся, хто підірвав Каховську ГЕС. Кажуть, на злодієві й шапка горить. Хто першим про це закричав?" – заявив Лукашенко.

Диктатор переконує, що причиною підриву ГЕС нібито стала потреба приховати провалений початок контрнаступу ЗСУ.

"Зрозуміло, що українській стороні треба було приховати три дні "контрнаступу", де майже дві сотні бронемашин було знищено і понад 2 тисячі людей загинули. Тому – Каховка, Каховка, а про те (нібито українські втрати - УНІАН) ніхто не говорить. А це ж усе видно", – видав диктатор.

Він також додав, що США обрали "акуратну, обережну позицію" щодо підриву дамби Каховської ГЕС. Це нібито свідчить про те, що американці не вірять у те, що греблю підірвали росіяни. Тим часом Білий дім заявляв, що Росія несе відповідальність за підрив ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, у результаті чого самі ж зазнали втрат. Так, за даними Інституту вивчення війни (ISW), унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС було зруйновано багато укріплень першої лінії оборони ворога на лівому березі Дніпра.

Президент Зеленський заявив, що зараз Україна не має прямих доказів того, що Росія підірвала греблю, але ці докази з'являться після визволення лівого берега Дніпра.

Видання The New York Times опитало експертів з вибухівки і фахівців з греблі. Вони схиляються до того, що гребля була підірвана зсередини шляхом організованого підриву. Існує також певна ймовірність того, що дамба обвалилася через неналежне обслуговування після попередніх пошкоджень. Варіант із зовнішнім обстрілом вони вважають малоймовірним.

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