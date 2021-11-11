Олександр Лукашенко заявив, що у нього вже немає іншого виходу.

Білорусь буде жорстко відповідати у разі застосування санкцій країнами Європейського Союзу та Польщі, яка намагається стримати тисячі нелегалів на білоруському кордоні. Олександр Лукашенко заявив, що приверне до охорони кордонів російські бомбардувальники.

Про це пише Белта.

За словами Лукашенка, він може перекрити газопровід "Ямал-Європа" та назвав європейських політиків безголовими.

"Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати перш ніж говорити. Але це їхня справа. Закриють - нехай закривають. Але МЗС має попередити всіх у Європі: якщо тільки вони введуть нам додаткові санкції, "неперетравлені" та "неприйнятні" для нас, ми будемо відповідати", - заявив політик.

Читайте такожУ МВС звернулися до жителів прикордонних районів через ситуацію з мігрантами в БілорусіПри цьому він заявив, що, "захищаючи свій суверенітет і незалежність, не можна зупинятися - ні перед чим". Крім того, він пригрозив направити на кордон російські бомбардувальники та винищувачі.

"Ми повинні постійно контролювати ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але у нас немає іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять за кордонами", – заявив Лукашенко.

Також він уточнив, що мета цих бомбардувальників - контроль кордону Білорусі з Україною, Польщею та країнами Балтії.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброя в так званій гібридній війні проти ЄС.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Автор: Анастасія Горбачова