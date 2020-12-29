За словами Мадуро, Колумбія має намір вторгнутися до Венесуели найближчими днями.

Колумбія має намір напасти на Венесуелу.

Про це заявив президент Венесуели Ніколас Мадуро.

«З Колумбії готують нові атаки проти військових країни, з натренованими найманцями, при фінансуванні з боку (президента Колумбії – ред.) Івана Дуке готуються атаки в кінці цього року», - зазначив політик.

Нагадаємо, в травні Мадуро звинуватив Колумбію в спробі вторгнення в країну. Тоді нібито біля Венесуельських берегів були виявлені три катери ВМС Колумбії зі зброєю на борту.

Революція у Венесуелі:

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.

У січні 2019 року в Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом. Також про підтримку Гуайдо, окрім США, заявили Франція, Велика Британія, Іспанія, Данія, Австрія, Швеція, Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Грузія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чилі, Еквадор та Ізраїль. Натомість Мадуро підтримують Куба, Болівія, Туреччина, Росія та Мексика. Україна також висловила свою позицію щодо політичної кризи у Венесуелі.

У відповідь на рішення Трампа Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі США. Мадуро також відкинув ультиматум низки європейських країн.

Ситуація у Венесуелі загострилася наприкінці квітня, коли Хуан Гуайдо закликав військовослужбовців і народ країни до повалення режиму президента Ніколаса Мадуро і заявив, що венесуельська армія стала на його бік. Того ж дня у Венесуелі відбулися масові протести. Унаслідок зіткнень з поліцією постраждали понад 50 людей.

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Автор: УНІАН