Прем'єр Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон домовилися надавати більше підтримки Україні у війні з Росією.
Про це пише Sky News.
Під час зустрічі на саміті G7 в Німеччині обидва лідери підкреслили необхідність підтримки України та потребу зміцнити свої позиції як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах.
"Вони погодилися, що це критичний момент для перебігу конфлікту, і є можливість переломити хід війни", - йдеться в заяві представника Даунінг-стріт.
Макрон також високо оцінив постійну військову підтримку України з боку прем'єр-міністра, і лідери погодилися активізувати цю роботу, додав прес-секретар.
Напередодні Джонсон закликав західних союзників твердо стояти у підтримці щодо України, бо він сам відклав убік свої внутрішньополітичні труднощі.
Джонсон заявив, що Путіну не можна дозволити безкарно "розколоти" Україну.
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