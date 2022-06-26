Макрон також високо оцінив постійну військову підтримку України з боку Джонсона.

Прем'єр Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон домовилися надавати більше підтримки Україні у війні з Росією.

Про це пише Sky News.

Під час зустрічі на саміті G7 в Німеччині обидва лідери підкреслили необхідність підтримки України та потребу зміцнити свої позиції як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах.

"Вони погодилися, що це критичний момент для перебігу конфлікту, і є можливість переломити хід війни", - йдеться в заяві представника Даунінг-стріт.

Макрон також високо оцінив постійну військову підтримку України з боку прем'єр-міністра, і лідери погодилися активізувати цю роботу, додав прес-секретар.

Напередодні Джонсон закликав західних союзників твердо стояти у підтримці щодо України, бо він сам відклав убік свої внутрішньополітичні труднощі.

Джонсон заявив, що Путіну не можна дозволити безкарно "розколоти" Україну.

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