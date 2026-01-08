McDonald's планує залучити ШІ до своєї популярної послуги

Це дозволить зменшити кількість помилок, на навантаження на працівників і прискорити обслуговування.

Компанія McDonald's з 2026 року планує запровадити комплекс інновацій на базі штучного інтелекту у своїх drive-thru (різновид сервісу що дозволяє клієнтові придбати продукти не покидаючи авто), повідомляє Newsweek.

Зокрема ШІ плануєтся задіювати, щоб уникнути незадоволення клієнтів від неповного або неправильного замовлення. Для цього McDonald's планує впровадити ваги на базі штучного інтелекту, які автоматично зважуватимуть кожен пакет їжі перед передачею клієнту.

Якщо вага не відповідаиме очікуваній вазі замовлених товарів, працівники повинні будуть перевірити вміст і виправити замовлення перед передачею замовлення клієнту.

Також в планах впровадження голосових чатботів на базі штучного інтелекту.

Щоб зменшити навантаження на персонал, прискорити прийом замовлень і скоротити час очікування, McDonald's у партнерстві з Google Cloud встановить нові голосові чат-боти з штучним інтелектом, які працюватимуть як віртуальні асистенти на основі ШІ, за допомогою яких клієнти зможуть робити замовлення.

Раніше вже McDonald's тестував замовлення на ШІ з IBM у 2021 році, але припинив експеримент через два роки через проблеми з точністю та надійністю.

Також, скоротити час очікування, McDonald's розширить програму "Ready on Arrival", яка використовує технологію геозонування мобільних додатків для виявлення наближення клієнтів. Коли додаток виявляє, що клієнт близько, кухонний персонал отримує повідомлення, щоб почати готувати замовлення. Ця програма буде масштабована на ключових ринках, зокрема в США, Японії та Великій Британії.

Окрім того, плануються фізичні зміни: McDonald's запровадить багатосмуговий drive-thru, щоб одночасно обслуговувати кількох клієнтів. Компанія очікує значного прогресу у 2026 році, а загальнонаціональне завершення очікується до 2027 року.

За даними New York Post, McDonald's планує впровадити нові функції drive-thru на базі штучного інтелекту на стратегічних ринках у 2026 році, при цьому США будуть першою країною, де їх впровадять.

Вихід McDonaldʼs з РФ

Як повідомлялося, щойно почалася повномасштабна війна Росії проти України, низка компаній вийшли з їхнього ринку. Зокрема, це стосується і мережі ресторанів швидкого харчування McDonaldʼs, яка спочатку "призупинила свою роботу" в березні 2022 року. А за кілька місяців, у травні, остаточно покинула російський ринок, продавши весь свій бізнес екс-співвласнику вугільної компанії "Южкузбассуголь" з Новокузнецька Олександру Говору. У підсумку з McDonald's, в результаті ребрендингу, виникли ресторани "Вкусно - і точка".

Але не дивлячись на це компанія судиться за відновлення права власності свого бренду в Росії. Ще в грудні 2024 року McDonald's подав в російську Федеральну службу з інтелектуальної власності (Роспатент) заявки на "реєстрацію товарних знаків". Наразі ці заявки перебувають на стадії "формальної експертизи" та "експертизи заявлених позначень". Однак шанси на реєстрацію товарних знаків McDonald's в РФ високі, оскільки корпорація зберегла права на всі свої ключові бренди в РФ.

