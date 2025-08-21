Мережа ресторанів швидкого харчування працює над доступністю продуктів після того, як споживачі розкритикували зростання цін.

Популярна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's знизить вартість комбо-меню в США. Споживачі шоковані зростанням цін на меню Big Mac до 18 доларів.

Видання The Wall Street Journal пише, що McDonald's і його франчайзи у США погодилися утримати вартість восьми популярних комбо-наборів на 15% нижчою за суму цін окремих позицій. Мережа також пропонуватиме сніданки за 5 доларів і спеціальні комбо-набори Big Mac і McNugget за 8 доларів наприкінці цього року, рекламуючи їх як "Extra Value Meals".

Цей крок частина зусиль мережі з відновлення репутації як доступного закладу, яка постраждала через фінансову скруту споживачів. McDonald's заявив, що нове меню McValue допомагає, але багато споживачів, як і раніше, вважають, що ціни загалом занадто високі.

Ресторани, особливо мережі швидкого харчування, зазнають труднощів із залученням клієнтів, стомлених інфляцією і невпевнених в економіці США. За даними маркетингової компанії Black Box Intelligence, відвідуваність ресторанів у США цього року знизилася на 1,7%, а ресторанів швидкого харчування - на 2,7%.

Квартальні продажі McDonald's у США зросли в останньому кварталі після двох кварталів падіння.

McDonald's в Україні - останні новини

Ціни в популярному в Україні фастфуді McDonald's значно зросли за роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Раніше українці могли перекусити за 100 гривень, але тепер же цієї суми не вистачить навіть на деякі бургери.

Раніше компанія офіційно оголосила про вилучення з меню одного з найпопулярніших бургерів - Біг Тейсті.

