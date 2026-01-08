Менше, ніж очікувалося: The Times розкрило, скільки миротворців відправлять Франція і Британія

За словами одного з військових джерел, країни на східному фланзі НАТО "вагаються" щодо відправки військ.

Велика Британія і Франція надішлють до України значно менше військових, ніж очікувалося. В разі укладення мирної угоди вони відправлять до 15 тисяч солдатів, повідомляє The Times.

Автори матеріалу нагадують, що спочатку військове керівництво Британії пропонувало надіслати 10 000 військовослужбовців у складі більш широкої "коаліції охочих" чисельністю 64 000 осіб. Проте, враховуючи нинішню чисельність британської армії, таку кількість у Міноборони Сполученого Королівства визнали неможливою.

Джерела видання заявили, що, за попередніми оцінками, в Україні буде розгорнуто менше 7 500 британських солдатів. І ця цифра теж буде викликом для країни, в регулярній армії якої є 71 000 навчених військовослужбовців.

"Франція є єдиною іншою країною, яка зобов'язалася надіслати солдатів до України, і очікується, що вони складуть решту контингенту, який буде розміщений у відносно безпечній західній частині країни, далеко від лінії фронту", – додає The Times.

Декілька джерел вважають, що навіть загальна чисельність миротворців у 15 000 військовослужбовців є оптимістичною. Зазначається, що Німеччина готова розгорнути війська поблизу України – можливо в Польщі або Румунії.

Ще один співрозмовник зазначив, що різні сценарії приведуть до різної кількості миротворців, залежно від результатів мирних переговорів.

Офійійно премʼєр Британії Кір Стармер не розкривав інформацію про кількість британських солдатів, які будуть відправлені до України. Днями він підписав угоду про діяльність британських військ на території України в "військових центрах". Згідно з планом, війська Британії та Франції допомагатимуть у підготовці української армії та контролюватимуть будівництво "захищених об'єктів" для зберігання зброї та військового обладнання, які можуть бути використані для підтримки оборони України.

Тим часом США, згідно з підписаною в Парижі декларацією, очолять високотехнологічний моніторинг лінії припинення вогню, в разі досягнення мирної угоди. Неназвані чиновники Міноборони Британії вважають, що російський диктатор Путін не наважиться на порушення потенційної угоди про припинення вогню, укладену за посередництва Трампа, оскільки побоюватиметься реакції американського лідера.

Країни на сході НАТО вагаються щодо відправки військ в Україну

За словами одного з військових джерел, країни на східному фланзі НАТО "вагаються" щодо відправки військ. Стверджується, що це "послабить їхню оборону кордонів".

Крім того, деякі країни стурбовані можливим вторгненням Росії – до прикладу, в Латвію – якщо війська будуть зосереджені в Україні. Також досі немає ясності щодо того, якою буде відповідь на можливі провокації РФ проти сил "коаліції охочих".

"Якщо рівень загрози зросте, а ми відступимо, то який у цьому сенс, це нікого не заспокоїть", – зазначило джерело.

Водночас джерело в британському Міністерстві оборони повідомило, що конкретні цифри не узгоджувалися. Саме розгортання військ залежатиме від багатьох змінних, зокрема від умов потенційного перемир'я.

Очільник Комітету з оборони Палати громад Великої Британії попередив про загрозу "надмірного навантаження на наші збройні сили" в разі розгортання британських військ в Україні після досягнення перемирʼя.

Не планує відправляти свої війська в Україну Румунія. Проте країна готова долучитися до посилення безпеки в Чорному морі, заявив президент Румунії Нікушор Дан.

