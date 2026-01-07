Румунія не планує відправляти війська в Україну: що пропонує натомість

Коаліція рішучих погодилася надалі підтримувати Україну щоб запобігти новій війні в регіоні.

Румунія не планує відправляти своїх військових в Україну, натомість готова зробити свій внесок, посилюючи безпеку в Чорному морі. Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан.

"Румунія зобов'язалася надати не війська, а логістичну підтримку України, підготовку українських військових у Румунії чи інших європейських країнах у співпраці з арміями відповідних країн, участь у спільних програмах озброєння", – йдеться у заяві на сайті президента.

У дописі в X він зазначив, що Румунія готова зробити свій внесок, продовжуючи багатовимірну підтримку України та посилюючи безпеку в Чорному морі, щоб запобігти новій війні.

"Мирні переговори досягли критичної фази, і наша єдність та координація важливіші, ніж будь-коли. Усі учасники рішуче підтримують зусилля під керівництвом США. Наша спільна мета – досягти справедливого і тривалого миру, заснованого на повазі до міжнародного права. Румунія готова зробити свій внесок, продовжуючи багатовимірну підтримку України та посилюючи безпеку в Чорному морі", - зазначає у своєму дописі президент Румунії.

Миротворці в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Італія заявила, що не буде відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки.

Канлцер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі Коаліції охочих у Парижі також дав зрозуміти, що його країна не має наміру розміщувати німецькі війська в Україні навіть після припинення вогню.

водночас на підсумковій прес-конференції президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що після припинення вогню до України можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів".

