У Великій Британії попередили про небезпеку відправки миротворців в Україну

Раніше висловлювалася серйозна стурбованість з приводу готовності Великої Британії до сучасної війни.

Голова Комітету з оборони Палати громад Великої Британії попередив, що розгортання британських військ в Україні може призвести до "надмірного навантаження на наші збройні сили". Про це пише The Guardian.

Депутат від Лейбористської партії Тан Дхесі заявив, що оголошення про потенційне розгортання "зміцнює позицію Великої Британії як твердого прихильника і захисника суверенного права України на безпечне майбутнє", але закликав депутатів до "ретельного вивчення" деталей.

"Мій комітет раніше висловлював серйозну стурбованість з приводу готовності Великої Британії до сучасної війни. Хоча це оголошення вітається, воно посилює реальні проблеми, з якими вже стикаються наші збройні сили", - сказав політик.

За його словами, це також створює ризик надмірного навантаження на збройні сили.

"Це, отже, ставить під сумнів здатність Великої Британії виконувати раніше взяті на себе зобов'язання перед нашими союзниками", - додав він.

Британські миротворці в Україні

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що будь-яке розгортання британських сил за декларацією, підписаною з Францією та Україною, має схвалити британський парламент. Він зазначив, що кількість військ буде визначена за військовими планами Великої Британії, які зараз розробляються.

Стармер також запевнив законодавців, що не буде вчиняти жодних дій без повного обговорення з американцями.

