Зеленський не підпише мирну угоду, якщо вважатиме її поганою, - The Atlantic

Президент України бачить роздратування Трампа і побоюється, що росіяни можуть цим скористатися.

Україна швидше продовжить воювати далі, аніж погодиться на погану мирну угоду. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському журналу The Atlantic.

У публікації наводиться лише загальний переказ розмови журналіста з українським президентом при мінімумі прямих цитат. Натомість автор публікації наводить в значній мірі власні інтерпретації почутого, аніж точні висловлювання Зеленського.

Про мирну угоду

Так, видання зокрема пише, що "деякі члени близького оточення Зеленського" занепокоєні тим, що вікно для укладення мирної угоди закривається, і що на Україну очікують ще кілька років безперервних боїв, якщо цієї весни не буде укладено мирну угоду.

"Але Зеленський сказав мені, що він волів би взагалі не укласти жодної угоди, ніж змусити свій народ погодитися на погану. Навіть після чотирьох років інтенсивної війни він каже, що готовий продовжувати боротьбу, якщо це потрібно для забезпечення гідного та міцного миру", – пише автор інтерв’ю, наводячи тут лише одну коротку цитату зі слів Зеленського: "Україна не програє".

За словами автора публікації, під час інтерв’ю Зеленський постійно повторював, що не погодиться на угоду на принизливих умовах.

"Ми поспішаємо завершити війну", – сказав Зеленський, але наголосив, що це не означає згоду на угоду на будь-яких умовах.

Про роль США в переговорах

Говорячи про посередництво США у мирних перемовинах, Зеленський висловив думку, що мирна угода між Україною та РФ допомогла б Дональду Трампу у його внутрішній політиці, де на носі проміжні вибори до Конгресу.

"Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж зупинити війну між Росією та Україною. Для його спадщини це номер один. Найвигідніша ситуація для Трампа – зробити це до проміжних виборів. Так, він хоче, щоб було менше смертей. Але якщо ми з вами розмовляємо як дорослі, це просто його перемога, політична", – цитує Зеленського автор статті.

Видання стверджує, що Зеленський "добре знає, що мотивує Трампа". Однак автор статті також зазначає, що український президент є "реалістом, коли йдеться про ймовірність того, що Трамп насправді змусить росіян піти на компроміс".

Автор публікації зазначає, що Трампа дратує невдача із швидким закінченням війни, і "Зеленський відчуває це, як і його вороги". У розмові президент України висловив думку, що росіяни можуть скористатися нетерплячкою Трампа.

"Тактика, яку ми обрали, полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну. Ось чому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який пришвидшує процес", – сказав Зеленський.

Про референдум і вибори

Двоє неназваних радників Зеленського сказали автору публікації, що Україна може піти на ключову поступку - відмову від контролю над рештою Донецької області. Але, щоб узаконити такий компроміс, розглядається можливість проведення референдуму щодо мирного плану цієї весни. Щоб підвищити явку громадян на такому референдумі, пропонується провести одночасно ще й вибори президента.

За словами журналіста, Зеленський згоден з таким підходом, але знову ж таки наголошує на необхідності правильної угоди.

"Я не думаю, що нам слід виставляти погану угоду на референдум", – сказав він і додав, що сама ідея проведення виборів під час війни походить з Москви, де мріють "позбутися" чинного президента України.

Про гарантії безпеки

Автор публікації також стверджує, що, попри ризик роздратувати Трампа, Зеленський має намір домагатися надійних гарантій безпеки для України від США та Європи, як головної умови для підписання мирної угоди.

"В іншому випадку припинення вогню здаватиметься багатьом українцям нікчемним, лише даючи Росії шанс підготуватися до чергового вторгнення. Але переговірники досягли меншого прогресу в цьому питанні, ніж Зеленський заявляє", - пише The Atlantic, нагадуючи, що не так давно у Києві казали про "готову на 100 відсотків" угоду про гарантії, яку однак ніхто не поспішає підписувати.

Під час інтерв'ю Зеленський визнав, що основні питання, пов'язані з документом, залишаються невирішеними. Зокрема щодо прямого залучення США до закриття українського неба від російських ракет у разі нового нападу РФ.

"Це питання ще не вирішено. Ми порушували це питання і продовжуватимемо порушувати його", - сказав Зеленський.

Перспективи миру в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у Кремлі заявили, що готові на зустріч Путіна із Зеленським лише у Москві. Відповідну заяву спікер Кремля Пєсков зробив після того, як український президент категорично заперечив можливість своєї поіздки до столиці країни-агресора.

Також напередодні Зеленський прокоментував начебто встановлений США дедлайн закінчити війну до червня. За його словами, це справді є можливим, але за умови тиску США на Росію та наявності бажання сторін домовитися, причому безпекові гарантії для України мають бути чіткими й ефективними, щоб виключити подальшу агресію.

