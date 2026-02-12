'Адаптуйтеся або помріть': у Пентагоні поставили ультиматум оборонним гігантам США

Дрісколл вважає, що деяких оборонних гігантів можуть замінити компанії, які раніше не співпрацювали з Пентагоном.

Великим американським підрядникам у сфері оборони необхідно адаптуватися до реформи процесу закупівлі зброї, що проводиться Пентагоном. Про це заявив міністр армії США Деніел Дрісколл в інтерв'ю Bloomberg.

Великі підрядники повинні адаптуватися

За його словами, великих підрядників у сфері оборони можуть замінити комерційні гіганти, які раніше ніколи не вели справи з Пентагоном.

"Вони повинні адаптуватися і змінитися або померти, і ми притягнемо їх до публічної відповідальності, якщо вони цього не зроблять. Це не означає, що ми не потребуємо їх сьогодні, але це означає, що завтра ми можемо в них не потребувати", - сказав Дрісколл журналістам.

Міністр армії США зазначив, що не очікує, що стартапи відразу ж зможуть кинути виклик головним підрядникам у сфері оборони країни, таким як Lockheed Martin Corp. і RTX Corp. Він підкреслив, що з Пентагоном могли б почати співпрацювати інші американські корпорації.

"Замість цього, я думаю, чи можна залучити GM? Чи можна залучити Ford? Чи можна залучити Salesforce? Чи можна залучити багато американських компаній, які неймовірно сильні, щоб вони повернулися в оборонну сферу? Якби я був головним підрядником, це було б те, чого я б найбільше боявся", - розповів Дрісколл.

В агентстві нагадали, що Пентагон раніше підписав кілька великих контрактів з компаніями, які не належать до оборонної сфери, включаючи угоду на 5,6 мільярда доларів з Salesforce Inc. на поставку програмного забезпечення для роботи з даними та хмарних технологій. Також армія США планує закупити тисячі піхотних бойових машин GM Defense на базі Chevrolet Colorado.

Дрісколл припустив, що Пентагон вже звик до дорогих спеціалізованих продуктів і обладнання, що робить збройні сили США залежними від вузької групи постачальників.

"Чим частіше ми звикаємо використовувати Chevy Colorado в якості нашого наступного транспортного засобу, тим більше ми відриваємося від цих індивідуальних рішень, до яких ми звикли", - пояснив він.

Досвід України

Міністр оборони США також закликав звернути увагу на досвід України. Він зазначив, що Вашингтону є чому повчитися у Києва.

"В Україні вони з такою ефективністю беруть продукт і доопрацьовують його безпосередньо перед використанням. І якщо ми зможемо робити те ж саме в армії, то раптом основні постачальники стануть набагато менш необхідними", - підкреслив Дрісколл.

Дві українські компанії змагаються за контракт з Пентагоном - що відомо

Раніше Пентагон запросив українські компанії взяти участь у першому етапі програми "Домінування дронів" (Drone Dominance Program). На офіційному сайті Департаменту війни США оприлюднили список з 25 компаній-постачальників, серед яких українські "Генерал Черешня" і Ukrainian Defense Drones Tech.

Про участь Ukrainian Defense Drones Tech відомо небагато, проте назва компанії відображає її спеціалізацію. Натомість "Генерал Черешня" відомий в Україні як виробник широкого спектру FPV-дронів, включаючи дрони-перехоплювачі AIR Pro і Bullet, а також на оптоволоконній основі.

Перший етап, під назвою Gauntlet, розпочнеться 18 лютого у Форт-Беннінгу, де військові оператори США випробують і оцінять системи постачальників.

Завершення етапу планується на початку березня, після чого буде розміщено замовлення на поставку прототипів на суму близько 150 мільйонів доларів. Поставки прототипів почнуться відразу після цього і триватимуть протягом наступних п'яти місяців.

