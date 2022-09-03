Михайла Горбачова поховали на Новодівичому кладовищі поряд з могилою його дружини Раїси Горбачової.

У столиці Росії Москві пройшли похорони першого і останнього президента Радянського Союзу Михайла Горбачова.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Сама церемонія прощання з Горбачовим пройшла в Колонному залі Будинку спілок. Її скоротили вдвічі - з чотирьох до двох годин, але попрощатися з ним прийшли тисячі людей, тому її все одно довелося продовжити.

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Президент РФ Володимир Путін на похорон не з'явився: замість цього він надіслав вінок, а також заступника Голови Ради Безпеки РФ і екс-президента Росії Дмитра Медведєва.

Показово, що єдиним іноземним лідером, який прибув на похорон, став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Повідомлялося, що під час поїздки в Москву віннібито не збирався зустрічатися з Путіним. У підсумку їх зустріч так і не відбулася.

Михайла Горбачова поховали на Новодівичому кладовищі поряд з могилою його дружини Раїси Горбачової.

Як повідомляв УНІАН, Михайло Горбачов помер 30 серпня 2022 року в Центральній клінічній лікарні Москви. Його загибель прокоментували в Євросоюзі і президент США Джо Байден.

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