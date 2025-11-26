США сурмлять про прогрес мирних переговорів, але Україна каже 'ні' трьом вимогам, - CNN

Київ визнає прогрес у переговорах, але наголошує: три ключові вимоги США залишаються неприйнятними.

Президент Дональд Трамп оголосив про "величезний прогрес", а держсекретар США Марко Рубіо після зустрічей у Женеві назвав дискусії "дуже позитивними" та наполягав, що "питання, що залишилися, не є нездоланними". Втім, попри оптимістичні заяви Вашингтона, у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни все ще існують серйозні перешкоди, пише CNN з посиланням на інформовані джерела.

Американський військовий посланець, який спілкувався з російськими чиновниками в Абу-Дабі, навіть заявив, що "українці погодилися на мирну угоду", окрім "кількох незначних деталей".

Однак українська сторона описує іншу картину. Високопоставлене джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило CNN з Києва, що попри загальний прогрес у більшості пунктів 28-сторінкового плану США, три ключові питання лишаються невирішеними — і саме вони можуть визначити, чи відбудеться мир взагалі.

1. Передача контролю над частиною Донбасу

За словами джерела, йдеться про території на сході України, які Росія анексувала, але повністю не захопила. Зокрема — так званий "пояс фортець" із укріплених міст, важливих для оборони країни. США пропонують перетворити цю зону на демілітаризовану під російським контролем.

Попри "певний прогрес", українська сторона підкреслює:

"Було б дуже неправильно стверджувати, що зараз у нас є версія, прийнята Україною".

2. Обмеження чисельності ЗСУ

Вашингтон пропонує встановити ліміт у 600 тисяч військових. Київ наполягає на більшій чисельності й добивається змін у формулюваннях. Обговорення тривають, але згоди немає.

3. Відмова України від членства в НАТО

Це питання джерело назвало абсолютно неприйнятним. Україна вважає, що така умова створить "поганий прецедент" та фактично надасть Росії право вето на розширення альянсу.

Ставки надзвичайно високі

Усі три вимоги повністю збігаються з давніми вимогами Кремля — і одночасно є ключовими "червоними лініями" України, за які заплачено життями десятків тисяч військових. Будь-яка поступка може створити внутрішньополітичні ризики для української влади.

Попри впевненість Трампа та оптимістичні заяви його дипломатів, українське джерело наголошує, що переговори далеко не зведені до "кількох пунктів" чи "незначних деталей".

Як повідомляв УНІАН, Трамп відмовився від встановленого раніше терміну - четверга - для того, щоб Україна погодилася на мирний план, який підтримують США.

Виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, Трамп заявив, що американські парламентарі домагаються прогресу в обговореннях із Росією та Україною, і що Москва погодилася на деякі поступки. Їх він не уточнив.

Водночас ЗМІ пишуть, що мирний план щодо України викликав хаос і розкол у Білому домі Трампа. У віцепрезидента США Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо діаметрально протилежні погляди на шлях до миру в Україні.

