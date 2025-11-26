Трамп заявив, що тепер чіткі терміни досягнення мирної угоди відсутні.

Президент США Дональд Трамп відмовився від встановленого раніше терміну - четверга - для того, щоб Україна погодилася на мирний план, який підтримують США, і відмахнувся від повідомлення про те, що американський парламентер Стів Віткофф нібито інструктував росіян, як їм слід вибудовувати підхід до американського лідера з цього питання.

Виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, Трамп заявив, що американські парламентарі домагаються прогресу в обговореннях із Росією та Україною, і що Москва погодилася на деякі поступки. Їх він не уточнив, пише Reuters.

Тиск на Україну в рамках цього мирного плану

Повідомлення про запропоновану США рамкову основу для припинення війни, що з'явилися минулого тижня, викликали нові побоювання, що адміністрація Трампа може спробувати підштовхнути Україну до підписання мирної угоди, помітно сприятливої для Москви.

Трамп повідомив, що Віткофф наступного тижня поїде до Москви на зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, і що його зять Джаред Кушнер - який допомагав досягати угоди щодо Гази, яка призвела до крихкого припинення вогню у війні Ізраїлю і ХАМАС - також бере участь у переговорах.

Він і його помічники відступили від жорсткого дедлайну і тепер кажуть, що хотіли б отримати угоду якнайшвидше. "Для мене термін - це коли все закінчиться", - наголосив Трамп на борту президентського літака.

Скандал із Віткоффом

У Bloomberg нещодавно повідомили, що Віткофф у телефонній розмові 14 жовтня з Юрієм Ушаковим, головним зовнішньополітичним помічником Путіна, заявив, що їм слід разом працювати над планом припинення вогню в Україні, і що Путін має порушити це питання в розмові з Трампом.

За даними видання, рекомендації Віткоффа містили пропозиції організувати телефонну розмову між Трампом і Путіним до візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому, а також використати нещодавню угоду щодо Гази як можливий вхід у тему.

На запитання про це Трамп відповів, що не чув запису розмови, на який спиралася публікація, але його це не дивує, оскільки "це поведінка професійного переговірника".

"Знаєте, це абсолютно стандартна форма переговорів. Я б припустив, що він говорить те саме й Україні", - заявив американський президент. І додав, що, судячи з нинішньої ситуації, Росія має перевагу у війні, і Україні буде вигідніше досягти угоди саме зараз.

Адже частина української території, за його словами, "все одно може бути захоплена Росією" протягом найближчих кількох місяців.

Інші новини про мирний план

Раніше УНІАН повідомляв, що мирний план щодо України викликав хаос і розкол у Білому домі Трампа. У віцепрезидента США Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо діаметрально протилежні погляди на шлях до миру в Україні.

Крім того, ми також розповідали, чи відмовиться Україна від шляху до НАТО. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи "мирний план" щодо завершення російсько-української війни, зазначив, що відмовлятися від конституційного зобов'язання ніхто не збирається.

