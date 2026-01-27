Здача Донбасу в обмін на гарантії безпеки: FT дізналося подробиці ультиматуму США Україні

Хоча в Білому домі цю інформацію офіційно заперечують, називаючи її "абсолютною неправдою".

Адміністрація президента США Дональда Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на мирну угоду, яка, ймовірно, вимагатиме поступки регіону Донбас Росії.

За даними Financial Times з посиланням на 8 осіб, знайомих з ходом переговорів, Вашингтон також зазначив, що може запропонувати Україні більше зброї для зміцнення її армії в мирний час, якщо Київ погодиться вивести війська з тих частин східного регіону, які він зараз контролює.

Але агентство Reuters не змогло оперативно перевірити ці заяви і підтвердити їх правдивість.

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що документ США про гарантії безпеки для України готовий "на 100%", і Київ зараз очікує узгодження часу і місця для його підписання. Зеленський послідовно заявляє, що територіальна цілісність України повинна бути збережена в будь-якій мирній угоді.

Однак Україна все більше сумнівається в тому, що Вашингтон візьме на себе зобов'язання щодо гарантій безпеки. Високопоставлений український чиновник повідомив FT, що США "зупиняються щоразу, коли справа доходить до підписання гарантій".

Повідомляється, що Київ хоче, щоб гарантії були підтверджені до поступки будь-якої території. Однак США вважають, що Україна повинна відмовитися від Донбасу заради закінчення війни, і не чинять тиску на кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб той відмовився від цієї вимоги.

Реакція США

"Це абсолютна неправда – єдина роль США в мирному процесі полягає в тому, щоб звести обидві сторони разом для укладення угоди", – заявила заступник прес-секретаря Білого дому Анна Келлі.

Ще одна людина, знайома з позицією США, теж зазначила, що Вашингтон "не намагається нав'язати Україні будь-які територіальні поступки", додавши, однак, що гарантії безпеки залежать від того, чи погодяться обидві сторони на мирну угоду.

Мирний план Трампа – останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, коли відбудеться наступна зустріч між Україною, Росією і США. За словами президента України, на минулих переговорах сторони встигли обговорити різні питання більш військового характеру. І попередньо команди зустрінуться ще раз у неділю, 1 лютого.

Крім того, ми також розповідали про те, якою була взаємодія України та РФ на переговорах. "Ніхто не був стурбований ходом дискусії з жодної сторони. Ми не пропустили жодного питання з обговорення, і нам не довелося нікого підштовхувати", - сказав один з американських чиновників.

