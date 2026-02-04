'Домінування дронів': дві українські компанії змагаються за контракт з Пентагоном

Українські компанії "Генерал Черешня" та Ukrainian Defense Drones Tech беруть участь у першому етапі програми Пентагону "Домінування дронів".

Пентагон запросив українські компанії взяти участь у першому етапі програми "Домінування дронів" (Drone Dominance Program), спрямованої на тестування та закупівлю передових безпілотних систем для армії США.

На офіційному сайті Департаменту війни США оприлюднено список із 25 компаній-постачальників, серед яких українські "Генерал Черешня" та Ukrainian Defense Drones Tech.

Про участь Ukrainian Defense Drones Tech відомо небагато, проте назва компанії відображає її спеціалізацію. Натомість "Генерал Черешня" відомий в Україні як виробник широкого спектра FPV-дронів, включно з дронами-перехоплювачами AIR Pro та Bullet, а також на оптоволоконній основі.

Відео дня

Етапи програми та очікувані контракти

Перший етап, під назвою Gauntlet, розпочнеться 18 лютого у Форт-Беннінгу, де військові оператори США випробують і оцінять системи постачальників.

Завершення етапу планується на початку березня, після чого буде розміщено замовлення на поставку прототипів на приблизно 150 мільйонів доларів. Поставки прототипів розпочнуться одразу після цього і триватимуть протягом наступних п’яти місяців.

Програма "Домінування дронів" має на меті забезпечити американські збройні сили передовими технологіями безпілотників і підтримати партнерські компанії, у тому числі з України, у розробці та масштабуванні власних рішень.

Українські дрони - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні може з'явитися реєстр дронів. Ця тема стане вкрай актуальною після закінчення війни - а можливо, і раніше. Про це заявив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов на своїй сторінці в Facebook.

Раніше глава Національної поліції Іван Виговський в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" розповів, що в Україні може з'явитися реєстр дронів, який буде функціонувати як державна інформаційна система. Він пояснив, що ця система може бути схожа на реєстрацію транспортних засобів.

Вас також можуть зацікавити новини: