Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський зможе приїхати до Білого дому тоді, коли мирна угода буде погоджена.
"У нас йдуть добрі переговори. Ми почали з Росії. У нас тривають деякі переговори з Росією. З Україною все гаразд. Думаю, вони дуже задоволені цим. Хотілося б, щоби це закінчилося... Ми просуваємося вперед", — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.
Журналісти запитали, які розбіжності виникають між сторонами під час обговорення мирного плану. Втім, Трамп відповів без конкретики:
"Стандартні речі... Але люди починають розуміти, що це вигідна угода для обох сторін, і їм потрібно зупинити війну. Вони втрачають багато людей".
Як повідомляв УНІАН, Трамп відмовився від встановленого раніше терміну - четверга - для того, щоб Україна погодилася на мирний план, який підтримують США.
Водночас американський лідер оголосив про "величезний прогрес", а держсекретар США Марко Рубіо після зустрічей у Женеві назвав дискусії "дуже позитивними" та наполягав, що "питання, що залишилися, не є нездоланними". Попри оптимістичні заяви Вашингтона, у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни все ще існують серйозні перешкоди.