Американський лідер натякнув, що переговори з Україною тривають успішніше, ніж з Росією, але про розбіжності змовчав.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський зможе приїхати до Білого дому тоді, коли мирна угода буде погоджена.

"У нас йдуть добрі переговори. Ми почали з Росії. У нас тривають деякі переговори з Росією. З Україною все гаразд. Думаю, вони дуже задоволені цим. Хотілося б, щоби це закінчилося... Ми просуваємося вперед", — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Журналісти запитали, які розбіжності виникають між сторонами під час обговорення мирного плану. Втім, Трамп відповів без конкретики:

"Стандартні речі... Але люди починають розуміти, що це вигідна угода для обох сторін, і їм потрібно зупинити війну. Вони втрачають багато людей".

Мирний план - остаені новини

Як повідомляв УНІАН, Трамп відмовився від встановленого раніше терміну - четверга - для того, щоб Україна погодилася на мирний план, який підтримують США.

Водночас американський лідер оголосив про "величезний прогрес", а держсекретар США Марко Рубіо після зустрічей у Женеві назвав дискусії "дуже позитивними" та наполягав, що "питання, що залишилися, не є нездоланними". Попри оптимістичні заяви Вашингтона, у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни все ще існують серйозні перешкоди.

