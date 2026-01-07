Туреччина готова зробити внесок у морську безпеку для України, – Макрон

Туреччина висловила бажання взяти відповідальність за підтримку безпеки у морі.

Туреччина готова зробити внесок у забезпечення морської підтримки для майбутньої безпеки України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Франції Еммануель Макрон сказав на пресконференції після зустрічі лідерів країн – учасниць Коаліції охочих у Парижі.

Як повідомив президент Франції, Туреччина братиме участь в операції з підтримки у морі.

"Я також хочу привітати пропозицію щодо морського виміру, озвучену Туреччиною. Вони готові взяти відповідальність", - сказав Макрон.

Також президент Франції зазначив, що певну роль у наданні підтримки відіграють й інші країни, у тому числі Канада і Японія.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня у Парижі лідери України, Франції і Великої Британії підписали декларацію про наміри розміщення багатонаціональних сил на випадок укладення мирної угоди.

Велика Британія і Франція готові створити в Україні військові хаби у тому випадку, якщо відбудеться реальне припинення вогню у війні Росії проти України. Також ці країни побудують захисні споруди для озброєння і військового спорядження для забезпечення оборонних потреб України.

За словами Макрона, тисячі французьких солдатів можуть бути направлені для підтримки миру в Україні після припинення вогню.

