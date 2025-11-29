Заявлені цілі Росії виходять далеко за рамки завоювання східної України.

"Мирний план" США і реакція на нього лідера РФ Володимира Путіна дає відповідь на фундаментальне питання, що визначає успіх мирних переговорів: чого хоче глава РФ? Так, він заявив, що бойові дії припиняться тільки "коли українські війська покинуть утримувані ними території". І, як пише The Wall Street Journal, це показує, що заявлені цілі Росії виходять далеко за рамки завоювання східної України.

"Заяви Путіна свідчать про те, що в кінцевому підсумку російський лідер хоче позбавити Україну суверенітету, відновити вплив Москви на Київ і зупинити вторгнення Організації Північноатлантичного договору в регіон, який Росія вважає своєю сферою впливу. Це означає, що будь-яка угода, яка не відповідає основним цілям Путіна, ймовірно, стане прелюдією до нового вторгнення, спрямованого на їх забезпечення", - пише видання.

Як заявив російський економіст Костянтин Сонін, "все, що перешкоджає майбутній війні, неприйнятно для Путіна".

"У Росії немає майбутнього, яке не передбачає продовження боротьби за Україну до повної інтеграції України до складу Росії", - вважає він.

План США з 28 пунктів передбачав відмову від Донбасу, обмеження чисельності української армії, блокування її шляху до вступу в НАТО і заборону на присутність військ альянсу на території Києва. Однак слова самого Путіна вказують на те, що Москва зацікавлена в набагато більшому, зазначає WSJ.

Видання нагадує, що проєкт договору, підготовлений Кремлем з українськими офіційними особами в Стамбулі навесні 2022 року і зрештою не узгоджений, давав уявлення про те, яких поступок Росія може спробувати домогтися від України, якщо військова підтримка Заходу вичерпається, а сили Москви і надалі домагатимуться значних територіальних придбань.

Він включав заборону на важке озброєння для України і зробив би її "постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках". Він обмежував чисельність її збройних сил 85 000 військовослужбовців, що становить менше 10% від нинішньої чисельності, і встановлював обмеження на далекобійну зброю. Водночас у пропозиції, підтриманій США, є положення, як-от передача всього Донбасу на сході України і гарантії того, що Україна не прийматиме іноземних військ на своїй території, які можуть зробити угоду прийнятною для Путіна.

При цьому Путін дає зрозуміти, що якщо наступ Росії на полі бою продовжиться, йому не доведеться відвойовувати утримувані Україною території дипломатичним шляхом, оскільки його війська в кінцевому підсумку захоплять їх:

"Зрештою, за словами аналітиків, Путін сподівається укласти масштабну геополітичну угоду, яка забезпечить йому контроль над Україною, діючи зі США через голови європейських і українських чиновників".

Мирний план - що кажуть аналітики

Як пише FT, Київ розумно відкидає план, що вимагає капітуляції без опору. Однак якщо Україна продовжить опір, погіршення динаміки бойових дій до 2026 року може дозволити Росії захопити весь Донбас (або навіть більше), усунувши ключову перешкоду до припинення вогню і залишивши Україну з тим самим кінцевим результатом, тільки на гірших умовах.

Раніше журналіст Джеймі Деттмер писав, що "мирний план" США, який значною мірою вимагає піти на поступки Росії, може бути максимумом, на який може розраховувати Україна.

