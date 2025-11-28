Путін почав з м’яких формулювань, але швидко перейшов до погроз і територіальних вимог.

Російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував оновлений мирний план США, однак попри початковий примирливий тон швидко дав зрозуміти: Москва не готова до компромісів.

Про це свідчать його заяви на пресконференції, де він одночасно назвав пропозицію Вашингтона "основою для майбутніх угод" і знову висунув ультимативні територіальні вимоги, пише Sky News.

На початку виступу Путін намагався демонструвати конструктивність:

назвав план Дональда Трампа "перспективною основою";

заявив про "серйозну готовність" до переговорів;

навіть погодився обговорювати питання європейської безпеки.

Але ця м’якість швидко розчинилася, щойно розмова торкнулася деталей.

Територіальні ультиматуми повертаються

Головним "ключовим моментом" переговорів Путін знову назвав визнання російського суверенітету над Кримом і Донбасом - пункт, через який попередня версія мирного плану США була абсолютно неприйнятною для України.

Хоч цей пункт вилучили з останнього проєкту, російський лідер дав чітко зрозуміти: Москва хоче повернути його назад. Жодної "середини" він не бачить.

Попередження Києву: або відхід, або силовий варіант

Путін також виступив із прямою погрозою:

"Українські війська повинні вийти з територій, які вони утримують. Якщо вони не підуть - ми досягнемо цього збройним шляхом".

Такий тон очевидно не схожий на позицію сторони, яка прагне миру - радше на позицію країни, що намагається диктувати умови.

Російський президент знову почав ставити під сумнів легітимність Володимира Зеленського, заявляючи, що це нібито унеможливлює юридично зобов’язувальну угоду. У Києві таку риторику давно вважають інструментом затягування часу й уникання реальних переговорів.

Переговори США–РФ: прориву не чекають

Очікується, що наступного тижня до Москви прилетить спецпосланець США Стів Віткофф для чергового раунду консультацій. Проте після заяв Путіна навряд чи хтось сподівається, що Кремль раптово погодиться на американський план.

"Малоймовірно, що Віткофф, який відвідає Москву для переговорів у Кремлі, піде звідти безумовно з згодою на останній мирний план Америки", - підсумувало видання.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на тлі ультимативних заяв Путіна про українські території голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не буде відмовлятися від своїх територій в обмін на досягнення миру.

За його словами, Україна готова обговорювати лише те, де слід провести лінію, що розмежовує території, контрольовані сторонами війни.

